Trump despre negocierile Ucraina-Rusia: Eu sunt șeful

„Eu sunt șeful” a declarat președintele american Donald Trump miercuri, în fața unei săli pline de lideri globali, în timp ce alături de alți lideri G7 au recunoscut situația mai bună a Ucrainei pe front și au făcut o promisiune unică de sprijin și noi sancțiuni împotriva Rusiei, potrivit Reuters.

Comentariul lui Trump rostit la summitul Grupului celor Șapte puteri din 15-17 iunie, din stațiunea franceză Evian-les-Bains, a urmat unei declarații comune a liderilor care ar putea consolida poziția tot mai bună a Kievului în potențialele discuții de pace cu Moscova.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și aliații săi au venit la G7 în speranța de a-l convinge pe Donald Trump că lupta Ucrainei dă roade și că Rusia nu este în măsură să dicteze termenii vreunui acord de pace.

Declarația comună și comentariile liderilor sugerează că Trump a fost de acord cu argumentul lui Zelenski, după ani de scepticism.

Cu toate acestea, orice speranță de a convinge Moscova să intre în discuțiile de pace se bazează pe angajamentele lui Trump.

„Eu sunt șeful”, le-a spus Trump șefilor și reporterilor din G7 la sosirea sa pentru a-și ocupa locul la o sesiune privind securitatea economică globală, unde liderii urmau să discute despre lanțurile de aprovizionare cu minerale critice și dezechilibrele macroeconomice.

Marți, Trump a anunțat o întâlnire „foarte bună” cu Zelenski și alți lideri din G7.

„A existat o schimbare de poziție din partea Statelor Unite și a președintelui Trump”, a declarat reporterilor prim-ministrul canadian Mark Carney. „Există o poziție mai dură față de Rusia și mai realistă, în opinia noastră, cu privire la situația de pe terenul războiului.”

Șefii G7 au salutat, de asemenea, acordul preliminar de pace dintre Statele Unite și Iran - pe care Trump l-a semnat în ajunul summitului - și au declarat că sunt pregătiți să contribuie la implementarea acestuia.

Restricțiile impuse de China în 2025 au fost cele mai recente din înăsprirea treptată de către Beijing a exporturilor sale de materiale de nișă și metale pentru baterii. De asemenea, comuniștii chinezi au restricționat accesul companiilor americane la tungsten și antimoniu, printre altele.

Puterile occidentale se întrec în a-și asigura achizițiile din minerale și a-și dezvolta capacitatea de procesare și reciclare, dar va dura ani pentru a afecta poziția dominantă a Chinei, care s-a consolidat timp de decenii.

Statele Unite au propus la începutul anului 2026 un bloc comercial pentru minerale critice. Cu toate acestea, țările sunt în dezacord cu privire la modul în care acest bloc ar putea funcționa, în special în contextul agendei „America First” a Casei Albe.