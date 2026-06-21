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Fost ministru ucrainean al Culturii, arestat. Este suspect într-o schemă ilegală de evadare din țară a bărbaților

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Fost ministru ucrainean al Culturii, arestat. Este suspect într-o schemă ilegală de evadare din țară a bărbațilorRostislav Karandeev, fostul ministru al Culturii din Ucraina. sursa: Facebook Karandeev
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Din cuprinsul articolului

Un fost ministru al Culturii din Ucraina a fost arestat. Acesta a fost pus oficial sub acuzare, fiind suspectat că a participat într-o schemă ilegală. Prin care bărbați ucraineni cu vârste de mobilizare au părăsit țara în timpul legii marțiale, a anunțat Poliția Națională din Ucraina, citată de Kiyiv Independent.

Arestat pentru că semna documente false

Metoda folosită era una ingenioasă: bărbații pretindeau că sunt muzicieni care pleacă în turnee caritabile în străinătate. Fostul demnitar semna ulterior documentele oficiale către Serviciul de Grăniceri al Statului, permițându-le acestora să treacă granița în mod legal.

Conform anchetatorilor, un loc într-o astfel de trupă muzicală fictivă costa până la 13.000 de dolari, sumă care era achitată în criptomonede. Până în prezent, poliția a identificat 28 de falși muzicieni care au reușit să fugă din țară prin această metodă, în timp ce alți 16 se aflau în faza de planificare.

Deși Poliția Națională nu i-a dezvăluit oficial identitatea, presa de la Kiev a relatat pe surse că este vorba despre Rostislav Karandeev. Este cel care a condus Ministerul Culturii în perioada 2023-2024 și care anterior ocupase funcția de vice-ministru (2020-2023).

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Acesta a primit notificarea oficială de suspect, alături de alți patru membri ai rețelei. În timp ce ceilalți complici se ocupau cu racolarea clienților și stabilirea detaliilor logistice pentru turneele false, fostul ministru aproba actele cu antetul ministerului.

Rostislav Karandeev, fostul ministru al Culturii din Ucraina

Rostislav Karandeev, fostul ministru al Culturii din Ucraina. sursa: Facebook Karandeev

Reacția fostului oficial

Ancheta fusese semnalată public încă din luna aprilie a acestui an, scrie Kyiv Independent. La acel moment, Karandeev a declarat pentru agenția Interfax Ucraina că a semnat respectivele cereri de deplasare fără să știe că sunt frauduloase, explicând că ministerul întâmpina mari dificultăți în a diferenția solicitările legitime ale artiștilor de cele false.

Falșii muzicieni au fost opriți inițial de polițiștii de frontieră, care au refuzat să le permită ieșirea din țară deoarece bărbații nu aveau nicio legătură reală cu muzica. În urma refuzului primit de la grăniceri, fostul oficial de rang înalt a trimis o a doua scrisoare oficială către Serviciul de Grăniceri, cerând în mod expres să se faciliteze plecarea acelorlalte persoane, insistând că fac parte dintr-o trupă.

Acest al doilea document a reprezentat baza legală prin care opt bărbați de vârstă mobilizabilă au reușit să părăsească definitiv Ucraina, aceștia neîntorcându-se în țară nici până în prezent.

În timp ce Poliția Națională continuă investigațiile pentru identificarea altor posibili complici, fostul demnitar riscă o pedeapsă maximă de 7 ani de închisoare, plus interdicția de a ocupa anumite funcții publice timp de 3 ani.

Ulterior, în urma punerii sale sub acuzare, Karandeev a confirmat primirea ordonanței, însă a respins ferm acuzațiile: „Acuzațiile sunt complet nefondate. Am acționat întotdeauna în strictă conformitate cu legea.”

Legea marțială din Ucraina

Sub incidența legii marțiale introduse în urma invaziei ruse, bărbații ucraineni cu vârste cuprinse între 23 și 60 de ani au interdicția de a părăsi teritoriul național. Recent, autoritățile de la Kiev au ridicat restricțiile pentru tinerii cu vârste între 18 și 22 de ani, o măsură care a stârnit controverse pe plan intern din cauza adâncirii crizei forței de muncă.

Există însă anumite excepții strategice de la această regulă, care vizează jurnaliștii, lucrătorii media și artiștii. Pentru a primi permisiunea de plecare, aceștia trebuie să depună dosare detaliate la Ministerul Culturii cu câteva săptămâni înainte de data călătoriei și au obligația legală de a reveni în Ucraina în termen de maximum 60 de zile.

Schema destructurată de poliție specula tocmai această portiță legislativă destinată promovării culturii ucrainene în străinătate.

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