O parte semnificativă a banilor obținuți prin escrocherii telefonice din Republica Moldova ar fi scoși din țară prin convertirea în criptomonede sau prin regiunea transnistreană, potrivit Inspectoratului General al Poliției.

În majoritatea cazurilor, sumele sunt transportate fizic în numerar, ulterior fiind convertite fie de persoane specializate, fie prin intermediul unor schimburi valutare care, pe lângă activitatea licențiată, ar desfășura și operațiuni ilegale.

Declarațiile au fost făcute de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, în emisiunea „Cutia Neagră” de la TV8.

„Săptămîna precedentă au fost două cazuri în care aceste mijloace financiare au ajuns, într-un caz, la un schimb valutar, unde se converteau în monedă cripto, care ulterior era transmisă. La fel, dacă nu greșesc, joi a fost reținută o persoană care este subiectul convertirii mijloacelor financiare în cripto, care deja este legătura dintre Republica Moldova, unde convertește, și exterior, unde se transmit aceștia”, a explicat Viorel Cernăuțeanu.

Șeful IGP din Republica Moldova a precizat că nu toate cazurile documentate implică schimburi valutare. În unele dosare, banii sunt convertiți de persoane fizice care dețin resursele financiare și tehnice necesare. Totuși, în alte situații, sunt suspectate și schimburi valutare.

Viorel Cernăuțeanu a subliniat că acuzațiile împotriva acestora pot fi formulate doar după acumularea probelor solide:

„În afară de poliție, care, dacă vorbim de compartimentul escrocheriilor respective, există și alți regulatori în Republica Moldova care ar trebui să asigure controlul acestor schimburi valutare. Elementar, acel control care să vadă dacă activitatea acestui schimb este perfectă sau corectă”, a adăugat Cernăuțeanu.

Subiectul a devenit tot mai vizibil în ultima perioadă, pe fondul creșterii numărului de escrocherii telefonice care afectează cetățenii moldoveni. Autoritățile sunt așteptate să intensifice controalele asupra canalelor prin care banii proveniți din fraude sunt scoși din țară.