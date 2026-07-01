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A dezvăluit cea mai mare vulnerabilitate a Marii Britanii. Keir Starmer, ținta unor critici fără precedent

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A dezvăluit cea mai mare vulnerabilitate a Marii Britanii. Keir Starmer, ținta unor critici fără precedentKeir Starmer. Sursă foto: X.com
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Din cuprinsul articolului

Planul prezentat de premierul britanic Keir Starmer pentru modernizarea apărării Regatului Unit a generat reacții puternice în spațiul public, după ce mai multe decizii privind investițiile militare au fost contestate de analiști și comentatori, potrivit Daily Express.

În centrul criticilor se află ritmul implementării programelor de înzestrare și nivelul finanțării destinate forțelor armate.

Discuțiile au loc într-un context de securitate tensionat în Europa, marcat de continuarea războiului din Ucraina și de preocupările NATO privind consolidarea capacităților de apărare ale statelor membre.

Planul de apărare ridică semne de întrebare

Printre măsurile anunțate se numără reorganizarea unor programe de înzestrare și prioritizarea investițiilor în domenii considerate esențiale pentru conflictele moderne, precum dronele și tehnologiile digitale.

În același timp, unele proiecte militare existente urmează să fie reduse, amânate sau eliminate, ceea ce a alimentat îngrijorări privind capacitatea armatei britanice de a răspunde rapid unor eventuale amenințări.

Criticii susțin că diminuarea unor programe dedicate aviației, supravegherii și apărării ar putea afecta eficiența operațională a forțelor armate într-o perioadă în care statele europene investesc masiv în consolidarea securității.

Proiectele militare vizate de reduceri

Printre cele mai importante măsuri se numără retragerea treptată a rachetelor de croazieră Storm Shadow, care urmează să fie înlocuite de o nouă generație de arme cu rază lungă de acțiune, dar și scoaterea din serviciu a peste 30 de elicoptere Wildcat și a unor elicoptere Chinook.

De asemenea, guvernul a decis să amâne modernizarea sistemului de comunicații prin satelit Skynet 6 și să retragă anticipat aeronavele de supraveghere Shadow R1, folosite în misiuni de informații și recunoaștere.

RAF Shadow

RAF Shadow / sursa foto: captură video

În paralel, investițiile destinate consolidării apărării antirachetă și antidronă au fost reduse, iar programul de renovare a locuințelor pentru militari, estimat la aproximativ 9 miliarde de lire sterline, a fost amânat.

Strategia prevede, în schimb, direcționarea resurselor către drone, sisteme autonome, inteligență artificială și dezvoltarea unor capabilități adaptate conflictelor moderne.

Executivul susține că aceste decizii sunt necesare pentru modernizarea armatei, însă criticii avertizează că eliminarea sau întârzierea unor programe deja existente ar putea crea goluri temporare în capacitatea operațională a forțelor armate britanice.

Discuții privind nivelul cheltuielilor pentru apărare

Guvernul britanic afirmă că noul program reprezintă una dintre cele mai importante creșteri ale investițiilor în apărare din ultimele decenii. Totuși, specialiști din domeniul securității consideră că ritmul de creștere rămâne sub așteptările formulate în cadrul NATO.

Alianța încurajează statele membre să își majoreze investițiile în apărare pentru a răspunde noilor provocări de securitate, iar nivelul cheltuielilor continuă să fie unul dintre cele mai dezbătute subiecte în capitalele europene.

În acest context, opoziția și o parte a experților cer accelerarea programelor de modernizare și alocarea unor fonduri suplimentare pentru echipamente, infrastructură și personal militar.

Contextul regional amplifică dezbaterea

Invazia Rusiei în Ucraina a schimbat fundamental prioritățile de securitate ale Europei, iar numeroase state și-au majorat bugetele destinate apărării și au lansat programe de înzestrare pe termen lung.

Regatul Unit rămâne unul dintre principalii susținători militari ai Ucrainei și un actor important în cadrul NATO. Cu toate acestea, deciziile privind distribuirea fondurilor și calendarul investițiilor continuă să fie atent analizate atât de experți, cât și de reprezentanții opoziției.

Dezbaterea se concentrează în special asupra vitezei cu care armata britanică poate fi adaptată la noile realități de pe câmpul de luptă, unde dronele, sistemele antiaeriene și tehnologia digitală joacă un rol tot mai important.

Guvernul își apără strategia

Executivul de la Londra susține că strategia urmărește transformarea forțelor armate într-o structură mai flexibilă și mai bine pregătită pentru amenințările viitorului. Oficialii afirmă că investițiile vor continua în următorii ani și că obiectivul este consolidarea capacității de descurajare și apărare a Regatului Unit.

Cu toate acestea, opoziția și o parte dintre experții în securitate consideră că ritmul implementării măsurilor trebuie accelerat, argumentând că mediul geopolitic actual impune investiții mai rapide și mai consistente în domeniul apărării.

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