Germania înăsprește regulile pentru concediile medicale, însă experții spun că absenteismul ridicat reflectă, în mare măsură, deteriorarea condițiilor de muncă și creșterea problemelor de sănătate mintală, nu un abuz al sistemului, potrivit Reuters.

Guvernul cancelarului Friedrich Merz pregătește modificări care ar elimina posibilitatea obținerii concediilor medicale prin consultație telefonică și ar permite angajatorilor să solicite certificat medical chiar din prima zi de absență.

Măsurile fac parte din strategia executivului de a crește productivitatea economiei germane, într-un context marcat de îmbătrânirea populației și de ani de creștere economică modestă.

Totuși, cercetătorii în sănătate ocupațională și piața muncii susțin că accentul pus exclusiv pe înăsprirea regulilor riscă să ignore cauzele reale ale creșterii numărului de concedii medicale.

Potrivit datelor Asociației Caselor de Asigurări de Sănătate BKK, angajații din Germania au avut în medie aproximativ 22 de zile de concediu medical în 2024, unul dintre cele mai ridicate niveluri la nivel internațional.

Creșterea s-a observat în special după 2022, când Germania a introdus raportarea electronică a certificatelor medicale. Specialiștii spun că noul sistem a înregistrat mult mai eficient și concediile medicale de scurtă durată, ceea ce a influențat statisticile.

Datele BKK arată diferențe importante între domeniile de activitate.

În 2024:

femeile din sănătate și asistență socială au avut în medie 27 de zile de concediu medical;

profesorii au înregistrat 24 de zile;

angajații din sectorul financiar au avut 18 zile;

în comunicații media a fost de 16 zile.

Cercetătorii explică faptul că profesiile cu cele mai multe absențe sunt caracterizate de:

deficit cronic de personal;

salarii relativ reduse;

perspective limitate de dezvoltare profesională;

nivel ridicat de stres emoțional;

responsabilitate foarte mare în activitatea de zi cu zi.

Profesorul emerit Johannes Siegrist, de la Universitatea din Düsseldorf, afirmă că nu toate cazurile sunt depresii diagnosticate.

„Poate fi și o stare de epuizare sau burnout cauzată de condiții dificile de muncă”, a explicat acesta.

Conform datelor furnizorului de asigurări de sănătate AOK, tulburările psihice reprezintă doar 4,8% din totalul concediilor medicale, însă acestea generează, în medie, 28 de zile de absență pentru fiecare caz.

În ultimii zece ani, numărul zilelor de concediu medical cauzate de probleme de sănătate mintală în rândul asiguraților AOK a crescut cu 47%, devenind a doua cauză de absență după bolile respiratorii.

Experții vorbesc despre așa-numitul dezechilibru dintre efort și recompensă: angajați care au responsabilități foarte mari, lucrează sub presiune și sunt expuși frecvent la stres sau chiar violență, fără ca nivelul salarizării și statutul profesional să reflecte aceste cerințe.

Barometrul Școlar German din 2024 arată că:

aproape jumătate dintre profesori au raportat incidente de violență psihologică sau fizică în școlile lor;

peste o treime spun că se simt epuizați emoțional de mai multe ori pe săptămână.

Situația este similară și în sistemul medical. Deși Germania se confruntă cu o lipsă acută de personal, studiile recente indică faptul că salariile din spitale și instituțiile publice nu au crescut semnificativ.

Ministerul german al Sănătății nu a comentat aceste date atunci când a fost întrebat despre legătura dintre nivelul ridicat al concediilor medicale și presiunile din aceste profesii.

Mai multe analize realizate în Germania nu au identificat dovezi privind un abuz pe scară largă al sistemului de concedii medicale.

Un studiu realizat de compania de asigurări DAK, împreună cu institutul IGES, a concluzionat că majorarea numărului de concedii înregistrată în 2022 a fost determinată în principal de:

introducerea raportării electronice;

valurile puternice de infecții respiratorii și COVID-19.

Cercetarea arată că posibilitatea acordării concediilor medicale prin consultație telefonică, introdusă în timpul pandemiei, nu a fost responsabilă pentru creșterea absenteismului.

La aceeași concluzie ajunge și Enzo Weber, cercetător la Institutul pentru Cercetarea Pieței Muncii și Ocupării Forței de Muncă, care afirmă că studiile științifice disponibile nu indică o creștere a concediilor medicale cauzată de certificarea telefonică.

În același timp, cercetătoarea Sofia Malinai Domagk, din cadrul OCDE, atrage atenția că nivelul concediilor medicale este influențat de numeroși factori – de la demografie și condițiile de muncă până la sistemele de protecție socială – iar comparațiile directe între state trebuie interpretate cu prudență.

Propunerile executivului au fost criticate de sindicatul serviciilor Verdi, care consideră că măsurile promovează o „cultură a neîncrederii” față de angajați.

Deocamdată, dezbaterea continuă, iar specialiștii avertizează că reducerea absenteismului nu poate fi obținută doar prin reguli mai stricte, fără îmbunătățirea condițiilor de muncă în sectoarele cele mai afectate.