Instagram și YouTube, acuzate că ar fi proiectat platformele pentru a crea dependență

Instagram și YouTube, acuzate că ar fi proiectat platformele pentru a crea dependențăSursa foto: X..com
Un proces considerat de referință a început luni în statul California, aducând în fața instanței unele dintre cele mai mari companii de social media din lume, acuzate că ar fi creat mecanisme care favorizează dependența în rândul copiilor și adolescenților, potrivit analiștilor de la BBC.

Cazul este judecat la Los Angeles Superior Court, sub coordonarea judecătoarei Carolyn B. Kuhl, și ar putea avea implicații majore pentru litigii similare din Statele Unite.

Acuzațiile formulate de reclamantă

În pledoaria de deschidere, avocatul Mark Lanier a susținut că reclamanta, identificată prin inițialele K.G.M. (Kaley G.M.), ar fi dezvoltat probleme serioase de sănătate mintală ca urmare a dependenței de rețelele sociale.

Potrivit acestuia, platforme precum Meta și YouTube ar fi conceput intenționat funcționalități menite să capteze atenția copiilor.

„Aceste companii au construit mașini concepute pentru a crea dependență în creierul copiilor și au făcut acest lucru în mod deliberat”, a declarat Lanier în fața juriului.

El a mai afirmat:

„Acest caz este despre două dintre cele mai bogate corporații din istorie, care au proiectat dependența în creierul copiilor”.

Lanier a acuzat, de asemenea, companiile că nu ar fi avertizat în mod adecvat utilizatorii tineri și părinții cu privire la riscurile asociate designului platformelor.

În sprijinul afirmațiilor sale, avocatul a prezentat fragmente din documente interne, inclusiv un e-mail din 2015 atribuit directorului general al Meta, Mark Zuckerberg, în care acesta ar fi cerut ca „timpul petrecut pe platforme să crească cu 12%” pentru atingerea obiectivelor interne.

Poziția Meta și YouTube

Avocații Meta și YouTube au respins acuzațiile, susținând că problemele reclamantei nu ar fi fost cauzate de utilizarea Instagram sau YouTube, ci de factori personali și de mediul familial.

În declarația de deschidere pentru Meta, avocatul Paul Schmidt a pus accent pe istoricul dificil al lui K.G.M., care ar fi inclus neglijență, abuz verbal și fizic, precum și conflicte familiale.

Youtube

Youtube. Sursa foto: Dreamstime.com

„Recunosc că acestea sunt citate dure”, le-a spus Schmidt juraților, referindu-se la declarații ale reclamantei despre viața de acasă. „Într-un caz care privește suferința psihologică, acestea sunt elemente care trebuie luate în considerare.”

Alte procese similare

Procesul este programat să dureze aproximativ șase săptămâni și este primul dintr-o serie de cazuri similare care urmează să fie judecate în cursul acestui an.

Pe parcursul audierilor sunt așteptate depoziții ale unor experți, membri ai familiilor afectate, precum și ale unor directori de top, inclusiv Adam Mosseri și Neal Mohan.

În paralel, procurorii generali din 29 de state americane au solicitat recent unei instanțe federale din California să oblige Meta să modifice semnificativ anumite practici, inclusiv eliminarea conturilor utilizatorilor sub 13 ani și ștergerea datelor colectate despre aceștia.

Meta a introdus în ultimii ani funcții speciale pentru conturile de adolescenți pe Instagram, însă procurorii consideră că aceste măsuri oferă „protecții reale minime”.

