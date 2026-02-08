Costi Ioniță: Muzica creată de AI îți omoară neuronii

Costi Ioniță se alătură artiștilor care nu sunt foarte bucuroși de existența muzicii create de AI. Doar că artistul vine cu o viziune nouă.

Artistul spune că de fapt muzica generată de AI nu e tocmai sănătoasă pentru creier. Asta pentru că undele create fac rău neuronilor, dar nu este sesizabil instant.

”Toată lumea vorbește despre AI music, dar totuși observ că cineva nu vă spune o chestie importantă. Și anume că AI music are în background o frecvență care în timp îți afectează neuronii, îți afectează starea de sănătate”, spune Costi Ioniță.

Producătorul continuă seria de acuzații șocante la adresa Inteligenței artificiale și a muzicii create prin intermediul acestui instrument.

”Îți omoară neuronii și de aceea e bine să nu asculți prea mult muzică generată doar de AI. adică muzică făcută integral de AI. Acest lucru îți poate afecta starea de sănătate și după aceea te întrebi de ce o iei razna”, a mai explicat artistul.

