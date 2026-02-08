Monden

Costi Ioniță: Muzica creată de AI îți omoară neuronii

Costi Ioniță: Muzica creată de AI îți omoară neuroniiCosti Ioniță, mesaj inedit de Ziua Națională. Fanii au rămas uimiți. Sursa foto Facebook
Costi Ioniță se alătură artiștilor care nu sunt foarte bucuroși de existența muzicii create de AI. Doar că artistul vine cu o viziune nouă.

Costi Ioniță, acuzații șocante

Artistul spune că de fapt muzica generată de AI nu e tocmai sănătoasă pentru creier. Asta pentru că undele create fac rău neuronilor, dar nu este sesizabil instant.

”Toată lumea vorbește despre AI music, dar totuși observ că cineva nu vă spune o chestie importantă. Și anume că AI music are în background o frecvență care în timp îți afectează neuronii, îți afectează starea de sănătate”, spune Costi Ioniță.

”Îți omoară neuronii”

Producătorul continuă seria de acuzații șocante la adresa Inteligenței artificiale și a muzicii create prin intermediul acestui instrument.

”Îți omoară neuronii și de aceea e bine să nu asculți prea mult muzică generată doar de AI. adică muzică făcută integral de AI. Acest lucru îți poate afecta starea de sănătate și după aceea te întrebi de ce o iei razna”, a mai explicat artistul.

Păreri controversate

De-a lungul timpului artistul a exprimat tot felul de păreri legat de diferite subiecte, care mai de care mai colorate.  ”Foarte interesant, în Occident au apărut reclame la medicamente care se administrează drogaților. Celor care au supradoză.

Vă dați seama unde s-a ajuns? Ia uiți-vă aici. Reclamă! Any sign of overdose use naloxone (n.r.- la orice semn de supradoză folosiți naloxone). Supradoză nu știu ce! Vă dați seama că este o mizerie. Dar ca idee adică , drogurile s ok, dar supradoza nu e. Așa că luați un medicament să mai facem niște bani. Care înțelege bine”, a spus artistul atunci.

