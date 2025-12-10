Costi Ioniță, premieră în industria muzicală. Românul cu două melodii în Bilboard

Producătorul Costi Ioniță a ajuns la performanța de a avea două melodii produse care au ajuns în Bilboard. Acesta a făcut publice informațiile și a explicat că este o premieră.

Nu este prima dată când artistul român ajunge în Bilboard, dar este prima dată când are două melodii în acest clasament. ”Pentru prima dată în istorie sunt două cântece în topul american Bilboard.

Și aceste cântece sunt produse de Costi. Primul este Go Down Deh, al lui Spice, Sean Paul și Shaggy și cel de-al doilea este reclama pentru Peugeout la nivel internațional, făcut de Busy Signal și Shaggy și produs de mine”, a spus producătorul.

Nominalizatul Grammy a ajuns la această performanță după colaborarea cu mai mulți artiști internaționali. De altfel, prietenia lui cu Shaggy este deja de notorietate, cei doi fac piese de mai bine de 10 ani. Iar acest lucru le-a adus amândurora nu doar notorietate ci și foarte mulți bani.

În ceea ce privește averea lui Costi Ioniță, artistul a fost mereu destul de precaut în a spune cât câștigă. Drept urmare averea lui este un mister. Cu toate acestea având în vedere performanțele muzicale, cu siguranță și banii sunt pe măsura lor.

Dacă în viața profesională cântărețul are succes pe linie, viața personală este cumva pe locul doi. Nu de alta, dar acesta nu s-a afișat cu vreo iubită în ultima perioadă. Pare să fie concentrat doar pe muncă și deloc preocupat de întemeierea unei eventuale familii. Cu siguranță este înconjurat de femei frumoase, dar până acum niciuna nu i-a pus capac.

Semn că e greu de prins și de cucerit. Inclusiv în România acesta nu a fost surprins în nicio dramă sentimentală. S-a zvonit că ar fi ieșit cu diferite domnișoare, dar niciodată nu au existat dovezi concrete. Rămâne de văzut dacă pe viitor își va schimba optica și va decide să se și așeze la casa lui.