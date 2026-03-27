Cum a apărut Tilly Norwood, prima actriță realizată cu inteligență artificială

Cum a apărut Tilly Norwood, prima actriță realizată cu inteligență artificialăTilly Norwood. Sursa foto: Instagram/Tilly Norwood
Tilly Norwood, o „actriță” realizată cu ajutorul inteligenței artificiale, a pornit de la o idee care i-a venit producătoarei Eline Van der Velden, în timp ce aceasta se afla la toaletă, în clubul privat Groucho din Londra. Ajunsă acasă, producătoarea luase deja o decizie: urma să realizeze primul star de cinema creat cu ajutorul AI, potrivit wsj.com.

Tilly Norwood, realizată cu ajutorul inteligenței artificiale

Eline Van der Velden și-a împărtășit viziunea cu ChatGPT, scriind o scurtă descriere a candidatei sale ideale: „O vedetă feminină uimitoare, cu un farmec universal. Are trăsături faciale simetrice, o piele curată și strălucitoare și ochi verzi captivanți. Are părul lung”.

Așa a apărut prima imagine a lui Tilly - cu un aspect de desen animat, cu ochi de culoarea kiwiului și o etnie vagă. ChatGPT, bazându-se probabil pe date care arată că în lume există mult mai multe persoane cu părul închis la culoare decât blonde, a decis să o facă brunetă, susține producătoare.

De fiecare dată când îi cerea inteligenței artificiale să-i îmbunătățească chipul, apărea o versiune diferită. Ochii căprui arătau bine, dar apăreau dinți ieșiți în afară. Într-o variantă părea foarte tânără, în alta avea gene neobișnuite, iar într-una chipul părea deformat. Au rezultat prea multe versiuni ale lui Tilly și niciuna nu era potrivită. Creatoarea voia o fată realistă, obișnuită.

„Am crescut în această lume. Știu ce fel de fată ar alege pentru un rol”, a spus Van der Velden, o fostă actriță care a încercat să se impună la Hollywood.

 

Reacții dure la Hollywood, după apariția lui Tilly Norwood

Timp de șase luni, Van der Velden a lucrat cu o echipă de 15 oameni și a creat 2.000 de variante ale actriței realizate cu ajutorul AI. „Căutam cu adevărat factorul X”, a spus ea. Când a găsit-o pe Tilly, nu a mai contat că îi lipsea jumătate din frunte. „Acesta a fost momentul magic.”

Când Van der Velden a spus, în septembrie, la Festivalul de Film de la Zurich, că agențiile se întrec să o reprezinte pe Tilly, personajul a devenit viral, dar nu cum își dorea creatoarea. Actorii, regizorii și sindicatele de la Hollywood au criticat-o dur, spunând că „actrița” poate afecta locurile de muncă și arta cinematografică.

Regizorul filmului „Avatar”, James Cameron, a numit personajele precum Tilly „îngrozitoare”. Guillermo del Toro, regizorul filmului „Frankenstein”, a declarat că „ar prefera să moară” decât să realizeze un film cu ajutorul AI.

Viziunea lui Van der Velden despre filmele realizate cu AI

Van der Velden a explicat că nu vrea să înlocuiască actrițele reale. Ea urmărește un nou limbaj vizual, cu lumi halucinante și un realism straniu, posibil prin AI. Își imaginează „o renaștere creativă cu totul nouă” și costuri mai mici pentru filme. Dacă producțiile mari depășesc 100 de milioane de dolari, un film realizat cu AI ar costa doar o fracțiune din această sumă.

În ciuda controversei, Van der Velden a spus că reacțiile au fost mai favorabile în privat. În ultimele săptămâni, a semnat aproximativ 60 de acorduri pentru proiecte cu actori reali, filme realizate cu AI și proiecte cu Tilly, cu bugete între 10 și 50 de milioane de dolari. Ea a investit peste 60.000 de dolari în dezvoltarea personajului și este acționar majoritar la Particle6, companie pe care o descrie ca fiind profitabilă în ultimul deceniu.

În prezent, Van der Velden speră să câștige încrederea scepticilor pe măsură ce îi conturează personalitatea, comportamentul și stilul de conversație lui Tilly.

