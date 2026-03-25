Schimbări fără precedent în istoria omenirii. Lupta cu Inteligența Artificială, tot mai dură

Revoluția tehnologică ia cu asalt întreaga omenire, iar schimbările se petrec într-un ritm amețitor. O temă ce a fost dezbătută, miercuri, la podcastul realizat de Robert Turcescu pentru evz.ro și difuzat pe canalul de YouTube Hai România. Invitați au fost istoricul și jurnalistul Florian Bichir și Liviu Mihaiu.

Robert Turcescu l-a întrebat pe Florian Bichir, dacă această perioadă poate fi comparată cu vreuna din trecutul omenirii. Un reper fiind inventarea tiparului, la jumătatea secolului al XV-lea de Johannes Gutenberg.

„Chestiunea legată de noile tehnologii, de apariția Inteligenței Artificiale și a acestor instrumente cu care se operează acum. Are, spre exemplu, echivalentul apariției tiparului, să spunem, în istorie? Schimbările pot fi în felul acesta comparate?”, a fost întrebarea gazdei podcastului.

Florian Bichir este de părere că nu există similitudini în trecut cu ceea ce se întâmplă în prezent. Ce trăiește omenirea, deocamdată, nu e repetitiv. Mulți vorbesc de a patra Revoluție Industrială. Nu ne-am comportat deocamdată, n-am trăit astfel de evenimente, ca mintea umană să fie înlocuită.

Din punct de vedere politic, evident că am mai avut situații de criză. Mă gândesc la anii 39-40, când eram între două superputeri și nu știam ce să alegem. Dar în privința asta, vă spun cu siguranță că nu. Gutenberg face altceva, într-adevăr, revoluționează comunicarea, dacă doriți așa, în termenul ăsta mai puțin academic, între oameni”, a afirmat Bichir.

Istoricul a explicat de ce Gutenberg a jucat un rol fundamental pentru omenire și creștinism. „Cartea Sfântă Biblie ajunge în mâna tuturor. De aici și toate sectele, apare limba germană, pentru că Luther o face, el e părintele limbii germane, tocmai prin germana pe care o folosește la redactarea Bibliei.

Dar niciodată la modul în care umanitatea să fie înlocuită și creierul uman să fie înlocuit de această inteligență artificială, care e benefică, toți o spun, avem și noi dezbatere în mediul academic, dar totodată e periculoasă pentru că nu are sentiment”, a mai afirmat invitatul emisiunii.

O problemă semnalată de Florian Bichir este folosirea AI în mediul universitare. Un fel de a trișa, care nu poate să fie girat de profesori.

„Totodată, începi să te gândești cum să folosești AI. O să apară niște cursuri, vă spun în premieră, cât de curând, în privința eticii. Noi ne lovim cel puțin la universitate, în cadrul licențelor, la mastere, la dizertațiile pe care le dăm. Din punct de vedere științific, dacă folosești, faci o lucrare cu licența sau dezertația cu AI, e furt din punctul nostru de vedere academic. Dom'le, ai copiat ca un măgar de acolo.”