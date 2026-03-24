Alecu Racoviceanu: România a luat decizii proaste pentru că a fost prinsă între Uniunea Europeană și America

România, față în față cu deciziile imposibile. Țara noastră, prinsă la mijloc, a explicat jurnalistul Alecu Racoviceanu, invitat, marți, în podcastul realizat de Dan Andronic pentru evz.ro și difuzat pe canalul de YouTube Hai România. Prezenți au mai fost Mirel Curea și europarlamentarul Chris Terheș.

România, prinsă între ciocan și nicovală, în situația de-a alege între interesele Uniunii Europene și cele ale SUA. În condițiile în care între cele două entități s-a căscat o falie adâncă. Alecu Racoviceanu este de părere că țara noastră suferă din cauza alegerilor făcute de oficialii de la București. O greșeală a fost refuzul de-a construi fabrici de muniții, la propunerea SUA.

„Noi am fost prinsi și am luat decizii proaste în această dualitate politică. Am fost prinsi între a alege între Uniunea Europeană și America. Noi am avut oferte de la americani pentru a se construi aici fabrici de munitii, de armament. Le putem vizita în Bulgaria acum, mai ales că în Schengen trecem ușor.

„Timpul ăsta pe care noi l-am pierdut alegând între Uniunea Europeană și America se resimte”

În Polonia, în Ungaria, în multe zile. În Polonia, în Ungaria, în Bulgaria le putem vedea. Noi am fost prizonieri ai concepției europene care a existat foarte mult timp, că ăștia patru ani ai lui Donald Trump trec ușor. Trec și se duc și se întorc ai noștri și o să fim din nou foarte bine”, a explicat jurnalistul.

Timpul ăsta pe care noi l-am pierdut alegând între Uniunea Europeană și America se resimte și în ceea ce ne-a mai rămas să achiziționăm noi prin SAFE ăsta. Noi, atunci, dacă vă amintiți, până să fie ales Nicușor Dan, dar și după, toate conferințele, toate mesele rotunde la care lui Ilie Bolojan i s-a făcut loc deodată, l-au așezat pe colț, să fie cât mai aproape de capul mesei, la francezi. Un interimar care lua decizii în privința războiului. Toate astea sunt decizii care ne-au costat. Am pierdut startul.”

Războiul lui Donald Trump

În ceea ce privește războiul din Iran, Alecu Racoviceanu a afirmat că Donald Trump și-a pus în cap electoratul, după ce discursul pacifist a devenit unul războinic. „El, atacând în Iran, și-a produs pentru prima oară de când a preluat mandatul și-a produs pentru prima oară un disconfort cu propriul electorat. Pentru că una dintre strategiile lui de comunicare până la câștiga a fost aceea că va opri războaiele la distanță.

Războiul din Iran este un război la distanță. E un război american, nu e un război NATO. El a ținut să precizeze chestia asta foarte mult timp. Și mai are o schimbare. El spune că nu este un război, ci este o aplicare a unei strategii pe care o are, ca să fie liniștit pe flancul ăla, că nu îl atacă bombele atomice.”

