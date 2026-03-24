Silicon Valley, zguduită de un nou scandal. Trei suspecți iranieni acuzați de furt de secrete comerciale

Trei ingineri software originari din Iran au fost inculpați în Statele Unite într-un dosar care vizează presupusul transfer neautorizat de informații confidențiale și secrete comerciale din companii tehnologice americane, inclusiv Google, potrivit Departamentului de Justiție al SUA.

Potrivit Departamentului american al Justiției, cei trei ar fi folosit pozițiile ocupate în cadrul unor firme din domeniul tehnologiei pentru a obține acces la date sensibile, care ulterior ar fi fost transferate în alte locații, inclusiv în Iran.

Inculparea a fost decisă luna trecută de un mare juriu federal. Printre persoanele vizate se află două surori, Samaneh Ghandali, în vârstă de 41 de ani, și Sorvoor Ghandali, de 32 de ani, precum și Mohammadjavad Khosravi, în vârstă de 40 de ani, soțul lui Samaneh Ghandali. Toți trei au pledat nevinovat, potrivit informațiilor incluse în materialul de bază.

Conform Departamentului Justiției, cei trei inculpați ar fi utilizat angajarea lor la companii de tehnologie neidentificate pentru a „obține acces la informații confidențiale și sensibile”, iar ulterior ar fi extras documente interne din Google și alte firme din Silicon Valley.

Anchetatorii susțin că aceștia ar fi „exfiltrat documente confidențiale și sensibile, inclusiv secrete comerciale legate de securitatea procesoarelor și criptografie și alte tehnologii, de la Google și alte companii de tehnologie”. Potrivit rechizitoriului, datele ar fi fost apoi transferate către alte locații, „inclusiv Iran”.

În acest stadiu al procedurii, acuzațiile prezentate de procurori nu echivalează cu o condamnare, iar instanța urmează să analizeze probele din dosar.

Documentele autorităților relevă și legăturile familiale ale surorilor Ghandali. Tatăl acestora este Shahabeddin Ghandali, fost director executiv al Teachers Investment Fund Corporation din Iran. Potrivit relatărilor citate, el a fost arestat în 2016 și acuzat într-un dosar legat de o presupusă delapidare de 2,5 miliarde de dolari și de fraude privind Bank Sarmayeh.

Textul precizează însă că nu este clar dacă a fost sau nu urmărit penal până la capăt în cadrul acelei scheme, în timp ce alte persoane au fost vizate.

Unii opozanți ai regimului iranian stabiliți în Statele Unite susțin că astfel de conexiuni familiale pot contribui la obținerea accesului în instituții academice și profesionale sensibile. Activista pentru drepturile omului Lawdan Bazargan, care conduce organizația Alliance Against Islamic Regime of Iran Apologists, a declarat: „Problema este riscul, accesul și vulnerabilitatea.”

Ea a adăugat: „Când persoane conectate la rețele puternice dintr-un sistem autoritar intră în universități și centre de cercetare, ele obțin acces nu doar la tehnologie avansată, ci și la rețele profesionale și la încrederea instituțională. În anumite cazuri… accesul poate fi folosit abuziv.”

Și alte dosare în care autoritățile americane au acuzat persoane de legături nedeclarate cu statul iranian. Unul dintre exemple este cel al lui Kaveh Lotfolah Afrasiabi, profesor și autor irano-american, care a predat la Harvard și în alte universități de prestigiu.

Acesta a fost inculpat în 2021 pentru că, potrivit procurorilor, nu s-ar fi înregistrat ca agent străin al Iranului conform Foreign Agents Registration Act.

Procurorii au susținut că, timp de peste zece ani, Afrasiabi ar fi lucrat în secret pentru guvernul iranian și pentru misiunea permanentă a Republicii Islamice Iran la Organizația Națiunilor Unite, „pentru a răspândi propaganda acestora”.

Potrivit unei plângeri federale citate în articol, el ar fi primit peste 250.000 de dolari din contul oficial al misiunii iraniene la ONU din 2007 și ar fi beneficiat de asigurare medicală prin planurile pentru angajații misiunii din 2011.

Departamentul Justiției a afirmat într-un comunicat:

„Domnul Afrasiabi nu a dezvăluit niciunui congresman, jurnaliștilor sau altor persoane care au roluri de influență în țara noastră că era plătit de guvernul iranian pentru a prezenta o imagine în mod nerealist pozitivă a statului.”

Afrasiabi a pledat nevinovat și s-a descris într-un interviu televizat drept „consultant” al misiunii iraniene la ONU. El a spus că a fost o țintă politică a primei administrații Trump și s-a autocaracterizat drept „un agent al păcii dedicat reconcilierii dintre SUA și Iran și păcii și dialogului”. Ulterior, în 2023, președintele Joe Biden i-a acordat o grațiere completă în cadrul unui schimb de prizonieri.

Un alt caz menționat este cel al lui Ahmadreza Mohammadi Doostdar, un cetățean irano-american care a pledat vinovat în 2019 pentru activitate ca agent străin al Iranului.

Procurorii federali au susținut că acesta a desfășurat activități de supraveghere asupra unor organizații evreiești și asupra unor irano-americani asociați cu gruparea de opoziție Mujahedin-e Khalq.

El a fost condamnat la puțin peste trei ani de închisoare, iar un presupus complice, Majid Ghorbani, a primit o pedeapsă de 30 de luni, potrivit Departamentului Justiției.

Cazul celor trei ingineri inculpați în legătură cu presupusul furt de secrete comerciale din Silicon Valley se înscrie astfel într-un context mai larg de anchete americane privind activități atribuite unor persoane suspectate de legături cu structuri ale statului iranian. Procesul va stabili dacă acuzațiile formulate de procurori pot fi susținute în instanță.