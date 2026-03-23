Cuplu britanic, condamnat pentru spionaj în Iran. Acuză că au fost abandonați în plin conflict

Un cetățean britanic aflat în detenție în Iran împreună cu soția sa, după ce amândoi au fost condamnați pentru acuzații de spionaj, a transmis că se simt speriați de contextul de război și abandonați de autoritățile britanice, potrivit BBC.

Este prima declarație publică transmisă de Craig și Lindsay Foreman prin intermediul familiei de la izbucnirea conflictului, la 28 februarie.

Mesajul a fost înregistrat telefonic de fiul cuplului, Joe Bennett. În declarația sa, Craig Foreman afirmă că probele folosite împotriva lor au fost fabricate de autoritățile iraniene pentru a justifica o pedeapsă de 10 ani de închisoare și susține că guvernul britanic știe că cei doi sunt nevinovați.

Vorbind din închisoarea Evin din Teheran, Craig Foreman a cerut public guvernului britanic să spună clar că el și soția sa nu sunt spioni.

„Este foarte greu de înțeles de ce nevinovăția noastră nu a fost afirmată public. Noi nu suntem spioni. Acuzațiile împotriva noastră pur și simplu nu sunt adevărate”, a spus Craig Foreman.

El a criticat, de asemenea, ceea ce a descris drept o lipsă serioasă de implicare în privința siguranței lor.

„Acum suntem în închisoare într-o zonă de război. Am trecut de la o situație dificilă la una care ne pune viața în pericol. Ați ales să nu ne oferiți nicio informație despre ce ni se întâmplă, ce trebuie să facem și unde să mergem dacă ușile închisorii s-ar deschide”, a declarat acesta.

Potrivit fiului lor, Joe Bennett, Craig și Lindsay Foreman sunt închiși în celule separate, în condiții pe care le descrie drept degradante și tot mai dificile. El spune că nu există îngrijire medicală, iar proviziile de hrană devin din ce în ce mai reduse.

Tot Bennett a afirmat că părinții săi dorm în celule aglomerate, pe paturi metalice fără saltele, în timp ce exploziile recente produse în urma bombardamentelor americano-israeliene au fost suficient de apropiate încât să provoace unde de șoc resimțite în clădirile închisorii.

„Mama mea este distrusă. A trecut de la a vedea mereu partea pozitivă la a se simți complet pierdută. Sentimentul că a fost abandonată de propriul guvern o frânge”, a spus Joe Bennett.

El a adăugat că ultimele săptămâni au fost marcate de discuții extrem de dificile cu părinții săi. „În ultimele săptămâni am fost nevoit să port unele dintre cele mai grele conversații din viața mea.

A trebuit să le spun părinților mei că au fost condamnați la 10 ani de închisoare. A trebuit să le spun că Ambasada Marii Britanii s-a închis. Și a trebuit să le spun că miniștrii au fost sfătuiți să nu spună public că sunt nevinovați și nici să numească această situație așa cum este: detenție arbitrară.”

Craig și Lindsay Foreman, ambii în vârstă de 53 de ani și originari din East Sussex, au fost arestați în ianuarie 2025, în timp ce se aflau într-o călătorie cu motocicleta din Europa spre Australia.

Cei doi au intrat în Iran în pofida avertismentelor emise de Foreign Office privind riscul de arestare, însă aveau vize valabile, un ghid turistic și un itinerar aprobat în prealabil.

Familia spune că intenția lor era să rămână în Iran doar câteva zile, ca parte a unei călătorii pe care a descris-o drept „o experiență unică în viață”. Lindsay Foreman, life coach, discuta cu oamenii întâlniți pe traseu despre ce înseamnă să trăiești o viață bună.

Cuplul a fost transferat vara trecută din orașul Kerman la închisoarea Evin, cunoscută și pentru detenția altor cetățeni străini și a unor deținuți politici.

Ministerul britanic de Externe a transmis că situația cetățenilor britanici rămâne o prioritate pentru guvern. Într-un comunicat, instituția a precizat:

„Sentințele primite de Craig și Lindsay sunt complet îngrozitoare și total nejustificabile. Vom continua să urmărim acest caz fără încetare în relația cu regimul iranian până când Craig și Lindsay se vor întoarce în siguranță în Regatul Unit și se vor reuni cu familia lor.”

Luna trecută, cei doi au fost condamnați la câte 10 ani de închisoare, în urma unui proces pe care familia îl descrie drept unul simulat. Ministrul britanic de Externe, Yvette Cooper, a calificat atunci sentințele drept „complet îngrozitoare și total nejustificate”.

Joe Bennett a declarat însă că, după întâlnirea avută recent cu oficiali britanici, a rămas cu impresia că autoritățile nu au o strategie clară și nici un sentiment de urgență.

„În timp ce Franța și Germania au obținut eliberarea cetățenilor lor prin intervenții ferme, Regatul Unit rămâne blocat într-o abordare de tipul așteptăm să vedem ce se întâmplă, iar acest lucru i-a costat deja pe părinții mei aproape 15 luni din viață”, a spus el.

Pe site-ul Foreign Office, recomandarea oficială privind Iranul menționează că cetățenii britanici nu ar trebui să călătorească în această țară și avertizează că simpla deținere a unui pașaport britanic sau legăturile cu Regatul Unit pot fi suficiente pentru ca autoritățile iraniene să decidă reținerea unei persoane.