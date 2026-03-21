O actriță cu un talent enorm, un destin în care nefericirea a fost cuvântul de ordine

Filmul a urmărit-o, deși ea visa să urmeze Filologia. Irina Petrescu a fost actrița care a exprimat finețea sentimentelor ca nimeni alta. A fost cerută de soție de către marele Ștefan Iordache și a trăit o imensă poveste de iubire cu marele Adrian Pintea. Actrița a decedat pe 19 martie 2013, la București.

Irina Petrescu a avut parte de drame personale, atât în dragoste cât și în viață. Părinții i-au interzis să se mărite cu Ștefan Iordache deși cei doi se iubeau enorm. Jucaseră în Străinul. I s-a aranjat o căsătorie dar a divorțat după 2 luni. În iarna lui 1967, înainte de Crăciun, actrița era în străinătate.

Acolo a aflat că părinții ei, cadre sanitare respectate și profesioniste au decedat într-un accident de circulație când veneau de la casa de la țară. Pentru că atunci când a revenit acasă a găsit bradul de Crăciun împodobit înainte de tragedia morții părinților, ei, ea nu a mai împodobit niciodată un astfel de brad. Marea sa iubire a fost actorul Adrian Pintea.

Irina Petrescu, născută pe 19 iunie 1941, a jucat în filme dinaintea intrării la IATC. A continuat să fie o actriță deosebită. O voce caldă, o mare putere de convingere prin gesturi și chip.

Irina Petrescu a fost fiica unui medic și a unei surori medicale. A primit o educație aleasă. A dorit să urmeze Filologia. La 16 ani, în 1957, regizorul Savel Știopul ajunge la restaurantul Continental. Era preopcupat să găsească o actriță pentru u proiect de film. Văzând-o pe Irina Petrescu a decis să o invite la probe.

Filmul nu s-a mai făcut și viitoarea actriță a crezut că a fost un simplu accident profesional. Numai că prin 1958, probele cu ea sunt văzute de Liviu Ciulei , Acesta îi oferă rolul din Valurile Dunării, unde ea va juca alături de Lazăr Vrabie și chiar de regizorul Ciulei.

Filmul cu Irina Petrescu obține în 1960 un premiu la Karlo Vivary. În 1959, ea intră la IATC. A absolvit în 1963, la clasa a doi mari profesori David Esrig și Ion Șahughian. A lucrat la Teatrul Național din 1964 iar din 1970, a jucat la Bulandra. A jucat în filme de generic ca Facerea lumii, O lumină la etajul 10, Imposibila iubire, Stejar! Extremă urgență, Iancu Jianu Zapciul, Castelul din Carpați.

Rolurile sale sunt în general ale femeii împlinite profesional dar care se află în cursul unei lupte existențiale, fie în materie de dragoste, fie în privința statutului.