O actriță cu un talent enorm, un destin în care nefericirea a fost cuvântul de ordine
- Florian Olteanu
- 21 martie 2026, 23:25
Filmul a urmărit-o, deși ea visa să urmeze Filologia. Irina Petrescu a fost actrița care a exprimat finețea sentimentelor ca nimeni alta. A fost cerută de soție de către marele Ștefan Iordache și a trăit o imensă poveste de iubire cu marele Adrian Pintea. Actrița a decedat pe 19 martie 2013, la București.
Dramele din viața marii actrițe Irina Petrescu
Irina Petrescu a avut parte de drame personale, atât în dragoste cât și în viață. Părinții i-au interzis să se mărite cu Ștefan Iordache deși cei doi se iubeau enorm. Jucaseră în Străinul. I s-a aranjat o căsătorie dar a divorțat după 2 luni. În iarna lui 1967, înainte de Crăciun, actrița era în străinătate.
Acolo a aflat că părinții ei, cadre sanitare respectate și profesioniste au decedat într-un accident de circulație când veneau de la casa de la țară. Pentru că atunci când a revenit acasă a găsit bradul de Crăciun împodobit înainte de tragedia morții părinților, ei, ea nu a mai împodobit niciodată un astfel de brad. Marea sa iubire a fost actorul Adrian Pintea.
A ajuns actriță grație unui eveniment fericit. A fost poate singurul din viața sa
Irina Petrescu, născută pe 19 iunie 1941, a jucat în filme dinaintea intrării la IATC. A continuat să fie o actriță deosebită. O voce caldă, o mare putere de convingere prin gesturi și chip.
Irina Petrescu a fost fiica unui medic și a unei surori medicale. A primit o educație aleasă. A dorit să urmeze Filologia. La 16 ani, în 1957, regizorul Savel Știopul ajunge la restaurantul Continental. Era preopcupat să găsească o actriță pentru u proiect de film. Văzând-o pe Irina Petrescu a decis să o invite la probe.
A fost o stea strălucitoare
Filmul cu Irina Petrescu obține în 1960 un premiu la Karlo Vivary. În 1959, ea intră la IATC. A absolvit în 1963, la clasa a doi mari profesori David Esrig și Ion Șahughian. A lucrat la Teatrul Național din 1964 iar din 1970, a jucat la Bulandra. A jucat în filme de generic ca Facerea lumii, O lumină la etajul 10, Imposibila iubire, Stejar! Extremă urgență, Iancu Jianu Zapciul, Castelul din Carpați.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.