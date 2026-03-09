Ford, val uriaș de rechemări între 2020 și 2026. Un singur model a scăpat

Producătorul auto american Ford s-a confruntat în ultimii ani cu un număr semnificativ de rechemări în service care au vizat aproape întreaga gamă de vehicule comercializate la nivel global, potrivit Fox News.

Între 2020 și 2026, aproape toate modelele companiei au fost implicate în astfel de acțiuni, generate de diverse probleme tehnice, de la defecte ale camerelor video până la riscuri legate de sistemele de frânare sau componente ale motorului. Potrivit informațiilor publicate de presa internațională, un singur model a reușit să evite acest val de rechemări: Ford GT.

Situația reflectă o perioadă intensă pentru companie în ceea ce privește controlul calității și gestionarea problemelor tehnice, în contextul în care milioane de vehicule au fost afectate de diferite defecte identificate după lansarea pe piață.

Modelul Ford GT, un automobil sport cu două locuri și motor amplasat central, a fost singurul din portofoliul companiei care nu a fost inclus în rechemările majore din perioada analizată.

Modelul, produs până în 2022, a fost conceput ca un omagiu adus legendarului Ford GT40, mașina care a dominat celebra cursă de anduranță de la Le Mans în anii ’60.

Chiar dacă a evitat valul recent de rechemări, ambele generații ale modelului Ford GT au avut în trecut anumite probleme tehnice.

Prima generație a fost afectată de posibile defecțiuni la sistemul airbagurilor, în timp ce a doua generație a avut unele suspiciuni legate de posibile defecte ale sistemului hidraulic.

Anul 2025 a marcat un record pentru compania Ford în ceea ce privește numărul de rechemări. Producătorul a emis peste 150 de astfel de acțiuni într-un singur an, aproape dublu față de precedentul record stabilit în 2014 de General Motors, când au fost înregistrate 77 de rechemări.

Compania a explicat că acest număr ridicat este rezultatul unei strategii mai agresive de identificare și remediere a problemelor înainte ca acestea să genereze incidente majore sau un număr mare de reclamații din partea clienților.

Reprezentanții Ford au declarat în vara anului 2025: „Creșterea numărului de rechemări reflectă strategia noastră intensă de a identifica rapid și de a remedia problemele hardware și software și de a face eforturi suplimentare pentru a proteja clienții.”

Potrivit companiei, echipa de experți în siguranță și tehnologie a fost extinsă semnificativ în ultimii ani. „Ford a dublat numărul specialiștilor în siguranță și tehnologie în ultimii doi ani și a crescut semnificativ testarea până la defectare pentru sistemele critice ale vehiculelor actuale, precum grupurile motopropulsoare, direcția și frânarea”, au transmis oficialii companiei.

În total, 16 modele Ford au fost afectate de rechemări în perioada de șase ani analizată, incluzând SUV-uri, crossover-uri, camionete și vehicule comerciale.

Printre SUV-urile și crossover-urile implicate se numără Escape, Bronco Sport, Bronco, Explorer, Expedition, Mustang Mach-E și Edge.

Problemele raportate au variat de la imagini inversate sau inexistente ale camerelor video pentru mersul înapoi până la injectoare de combustibil fisurate, care pot reprezenta un risc de incendiu.

Alte defecte au vizat erori software ce pot afecta sistemele de frânare sau defecțiuni ale mecanismelor electronice de închidere a ușilor.

De asemenea, toate cele cinci modele majore de pickup-uri ale companiei – Maverick, Ranger, F-150, F-150 Lightning și Super Duty – au fost implicate în cel puțin o rechemare. În unele cazuri, au fost identificate probleme electrice care pot dezactiva luminile de frână ale remorcii, semnalizatoarele sau funcțiile de frânare în timpul tractării.

În segmentul autoturismelor, Ford a redus semnificativ oferta de sedanuri în ultimii ani, modelul Mustang rămânând singurul automobil de pasageri din portofoliu. Versiunile coupe și decapotabilă produse după 2020 au fost și ele implicate în rechemări, în principal din cauza unor defecțiuni ale camerelor pentru mersul înapoi.

Vehiculele comerciale ale companiei, precum Transit, E-Transit și Transit Connect, au fost de asemenea incluse în diferite campanii de rechemare. Defectele identificate au fost legate de sisteme de frânare, funcții de tractare, componente electrice sau probleme de vizibilitate.

În ansamblu, rechemările din ultimii ani au afectat zeci de milioane de vehicule Ford la nivel global, reflectând eforturile companiei de a corecta problemele tehnice identificate după lansarea modelelor pe piață.