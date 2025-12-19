Probleme tehnice la modelele Ford produse în România. Sute de mașini, rechemate în service

Constructorul auto Ford a demarat o campanie de rechemare în service pentru un număr de 589 de autovehicule Puma și Transit Courier, fabricate la uzina din Craiova, după ce a fost semnalată o posibilă problemă la frânele spate. Informațiile apar în datele publicate de platforma Car-Recalls.eu, iar vehiculele vizate au fost produse în intervalul 29 ianuarie – 22 septembrie 2025.

Potrivit concluziilor obținute în urma verificărilor realizate de producător, în anumite situații pot exista nereguli la nivelul șuruburilor tamburilor de frână spate. Mai exact, acestea ar putea lipsi sau ar putea fi strânse sub nivelul de cuplu impus de specificațiile tehnice. O astfel de deficiență poate favoriza apariția unor scurgeri de lichid de frână și, în cazuri extreme, poate conduce la blocarea frânei sau chiar a roții în timpul deplasării.

Pentru a elimina orice potențial risc, Ford va efectua verificări în cadrul rețelei sale de service-uri autorizate. Acestea vor viza controlul cuplului de strângere al șuruburilor de la frânele cu tambur, iar acolo unde se constată neconformități, piesele vor fi înlocuite. Operațiunea are caracter preventiv și se va desfășura fără costuri pentru clienți, producătorul urmând să transmită notificări directe proprietarilor vehiculelor afectate.

Uzina Ford Otosan din Craiova produce în prezent modelele Puma și Transit Courier, inclusiv variante electrificate. Campania de rechemare se aplică exclusiv autovehiculelor fabricate în perioada menționată și nu vizează alte serii de producție.

La nivel internațional, Ford a lansat o altă acțiune majoră de rechemare în service în luna septembrie, vizând aproximativ 1,9 milioane de vehicule comercializate la nivel global, din cauza unor probleme legate de funcționarea camerei retrovizoare. Aceasta reprezintă cea mai recentă dintr-o serie de rechemări pentru același tip de defecțiune, potrivit agenției Reuters.

Operațiunea a inclus modele precum Lincoln MKC, Lincoln Navigator, Mustang, F-250, F-350, F-450, F-550, Expedition, Edge, Transit, Transit Connect, Econoline și Ranger, fabricate între anii 2015 și 2019. Problema identificată ține de un software care poate determina înghețarea imaginii sau afișarea cu întârziere a acesteia în timpul mersului înapoi, conform documentelor transmise de Ford către Administrația Națională pentru Siguranța Traficului Rutier din SUA (NHTSA).

Această acțiune a acoperit aproximativ 1,45 milioane de vehicule din Statele Unite, 122.000 din Canada și aproape 300.000 de unități de pe alte piețe. Ford a precizat că a înregistrat la nivel mondial 44.123 de cereri de garanție asociate acestei probleme, precum și 18 accidente, fără victime. Dealerii auto au fost instruiți să verifice și să înlocuiască sistemele video ale vehiculelor afectate, a informat autoritatea americană de siguranță rutieră.

Anterior, în luna aprilie, același producător a rechemat 160.000 de vehicule fabricate în 2015, tot din cauza unor defecțiuni ale camerei retrovizoare. În noiembrie 2024, Ford a acceptat plata unei amenzi de 165 de milioane de dolari, după ce o anchetă a NHTSA a stabilit că rechemarea vehiculelor cu probleme similare nu a fost realizată la timp.