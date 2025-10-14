Ford Puma Gen-E, prima mașină complet electrică produsă în România

Ford Puma Gen-E este prima mașină complet electrică produsă în România. Ulterior, pe aceleași linii de producție au fost introduse și modelele electrice Courier, e-Transit și e-Tourneo, fabricate tot la uzina din Craiova. Noul model a fost prezentat publicului la Salonul Auto București, desfășurat în perioada 7-12 octombrie.

Prețul de bază al modelului este de 23.900 de euro, cu TVA inclus. Prin programul „Rabla”, costul poate scădea la 19.800 de euro. Mașina are o autonomie de 523 de kilometri, se încarcă complet în 23 de minute și consumă, în medie, 13,1 kWh la 100 de kilometri.

Varianta de bază oferă o putere maximă de 168 CP și atinge 100 km/h în opt secunde. Cuplul motor este de 290 Nm, iar portbagajul are o capacitate de 574 de litri, care poate ajunge la 1.283 de litri prin rabatarea banchetei. Mașina este echipată cu jante din aliaj de 17 inchi, iluminare ambientală, sistem de navigație și conectivitate 5G.

Modelul este disponibil în șase variante de culoare: Frozen White, Agate Black, Solar Silver, Digital Aqua Blue, Electric Yellow și Fantastic Red.

Ford Puma Gen-E concurează pe segmentul SUV-urilor electrice compacte cu modele precum MG ZS EV, Volvo EX30, Peugeot e-2008, Opel Mokka-e și DS 3 E-Tense.

Interiorul este finisat cu scaune tapițate în piele Sensico, de culoare negru onyx. Opțional, mașina poate fi echipată cu trapă panoramică, cârlig de remorcare detașabil, pachet avansat de asistență sau pachet confort.

Noul model produs la Craiova dispune de un ecran tactil de 12 inchi, panou de bord digital, sistem audio premium și scaun al șoferului cu suport lombar reglabil.

Toate versiunile Puma Gen-E sunt echipate cu Android Auto și Apple CarPlay wireless. „Tot ceea ce știm și iubim la Ford Puma, dar electric. Păcat că nu te vei bucura prea mult înainte să fii nevoit să oprești pentru încărcare”, a fost review-ul celor de la Top Gear.

Asamblat la uzina Ford Otosan din Craiova și echipat cu motoare electrice produse la Halewood, în Marea Britanie, noul Puma Gen-E reprezintă un pas important pentru industria auto din România.