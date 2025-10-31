Costi Ioniță a descoperit ce lipsește oamenilor: bunul simț divin. „Sunt prea multe religii”

Costi Ioniță a postat un clip pe rețelele de socializare în care își spune părerea despre societatea din ziua de astăzi. Artistul spune că prea multe religii au condus la situația actuală.

Producătorul muzical a făcut o analiză asupra societății, la nivel mondial și a descoperit care este problema. ”Problema la tot ce se întâmplă acum în lume este faptul că oamenii au uitat să mai aibă acel bun simț dumnezeiesc, acel bun simț divin. Pur și simplu prea multe religii, prea multe cărți sfinte, prea multe dogme, prea multe scripturi, ne-au bulversat pur și simplu.

Ne-au băgat într-o lume artificială și am uitat de bunul simț dumnezeiesc, care este de fapt în natură. Te uiți în natură și vezi acel bun simț pe care toate vietățile lăsate de la Dumnezeu îl au. E un concept nou, mi-a venit mie să-i zic așa, dar el ține de natura noastră divină. Acea natură plină de lumină și înțelepciune. Țineți minte acest concept, pentru că noi trebuie să îl redescoperim să lucrăm la el”, a explicat acesta.

Nu este prima dată când Costi se implică în astfel de dezbateri despre societate. În trecut acesta a atras atenția cu privire la consumul de droguri, dar și la cel de medicamente.

El a făcut foarte multe referiri la SUA, locație unde își petrece mult din timp, având în vedere producțiile lui muzicale internaționale. De altfel, el a fost premiat recent și în Turcia pentru câteva piese ce îi aparțin.

Este unul dintre puținii români care a atins performanța de a fi nominalizat la premiile Grammy. Iar colaborarea lui cu Shaggy este deja de renume.

De asemenea el a făcut melodii și pentru Sean Paul, dar și pentru alți artiști internaționali. Și la nivel național acesta a reușit să adune cei mai cunoscuți maneliști și să facă o melodie cu Loredana.