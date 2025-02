Monden Costi Ioniță, mesaj controversat: Inteligența Artificială scoate popii din zonă







Costi Ioniță a postat pe Instastory un mesaj care a făcut vâlvă printre oameni, mai ales printre cei credincioși. Producătorul spune că preoții vor fi înlocuiți de inteligența artificială.

Costi Ioniță și enoriașii

Producătorul muzical își arată ocazional interesul pentru diferite subiecte sociale. De aceasta dată i-a sărit în ochi un subiect legat de popi și de Inteligența Artificială. ”Noul Iisus virtual, noul AI deja începe să fie instalat în toate bisericile din lume, ușor, ușor. Banul trebuie să circule nu contează dacă e fizic sau e crypto. Dar Iisus virtual va exista. Deja a început în Elveția, prima biserică. Stai așa că nu e tot. AI nu doar înlocuiește doar ingineri ci și pe popi.

Îl scoate pe popă din zonă. Nu o sa mai fie coane preotese, jale. Nu o să mai existe meseria asta de popă”, a spus Costi Ioniță pe Instastory. Acesta nu este singurul mesaj cu tentă socială pe care cântărețul îl transmite. În trecut acesta a fost preocupat de modul în care li se induce oamenilor nevoia de medicamente și droguri.

Producătorul cu preocupări sociale

”Foarte interesant, în Occident au apărut reclame la medicamente care se administrează drogaților. Celor care au supradoză. Vă dați seama unde s-a ajuns? Ia uiți-vă aici. Reclamă! Any sign of overdose use naloxone (n.r.- la orice semn de supradoză folosiți naloxone). Supradoză nu știu ce! Vă dați seama că este o mizerie. Dar ca idee adică , drogurile s ok, dar supradoza nu e.

Așa că luați un medicament să mai facem niște bani. Care înțelege bine”, a comentat la acel moment producătorul. Cert este că pe lângă aceste subiecte, Costi Ioniță pregătește și noutăți în domeniul muzical. Acesta are o nouă colaborare cu unul dintre maneliștii celebri din România, Bogdan de la Ploiești. De asemenea acesta continuă și colaborările la nivel internațional.