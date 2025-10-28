Vasile Bănescu: Epidemia de ură din mediul online are două focare

Vasile Bănescu, fostul purtător de cuvânt al Patriarhiei Române, a avertizat marți, asupra „epidemiei de ură” și a dezinformării tot mai răspândite în spațiul public. El a semnalat că, în special pe internet, circulă frecvent imagini trucate, informații false și mesaje care instigă la ură. „Această maladie morală cu grave consecințe sociale și fără precedent după 1989 are cel puțin două focare”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

El vorbește despre două „focare” ale acestei boli morale. „Primul focar e cel apărut relativ recent în zona politicianismului ultranaționalist, deci anticreștin, antieuropean, deci antinațional, prorus, xenofob, antielitarist. „Suveranismul” emergent într-o țară constituțional suverană „îngenuncheată, umilită și furată” de dușmani imaginari, străini de neam și glie strămoșească, e nucleul acestui focar”, a mai scris acesta.

Acesta citează și date recente dintr-un sondaj INSCOP, potrivit căruia mulți români cred în teorii conspiraționiste, precum controlul prin vaccinuri (40% dintre români), manipularea prin sistemul 5G (55%) sau ideea că aselenizarea a fost o înscenare (26%).

„Mesajele ultranaționaliste, care cultivă electoral un supralicitat excepționalism autohton, sunt, din perspectiva accentelor extremiste care nu lipsesc, polarizante social și catalizatoare ale resentimentelor față de cei ce nu le împărtășesc și, mai ales, față de străinii percepuți ca „inferiori”, „tolerați” sau chiar „indezirabili”, a mai scris acesta.

Potrivit acestuia, al doilea focar s-a format și s-a extins rapid în mediul online, unde libertatea de exprimare este, potrivit lui, „confundată” cu „libertatea” de a dezinforma și manipula, în beneficiul unui stat declarat ostil Europei și României.

„Absența bunului-simț, a rațiunii oneste, a educației și a credinței reale în Dumnezeu deschide astfel larga cale a sordidului pe care se deversează în valuri „lăturile” unei propagande smintitoare, menite să șteargă reperele direcției natural pro-europene a României, să satanizeze Europa și să inocentizeze Rusia, dar și trecutul comunist plin de nostalgii pentru senili și de necunoscute seducătoare pentru tineri alfabetizați nefuncțional și netreziți încă la realitate”, a mai scris fostul purtător de cuvânt al Patriarhiei Române.

Bănescu consideră că această „gravă dezordine mentală, morală și socială” se trage din ura insuflată de „diavolul ascuns în detaliile unei narațiuni politico-ideologice crescute în mijloc, ca orice rău real ivit cu masca binelui, pe nesimțite”.

El susține că „epidemia de ură” poate fi vindecată prin „deschiderea ochilor și descoperirea chipului celuilalt”.