Nicușor Dan: Sondajele AUR arată frustrarea românilor, nu popularitatea propagandei ruse

Nicușor Dan: Sondajele AUR arată frustrarea românilor, nu popularitatea propagandei ruseNicușor Dan. Sursa foto: Captură video Youtube
Președintele Nicușor Dan a declarat într-un interviu pentru Cotidianul că îl îngrijorează componenta pro-Rusia din discursul AUR, la care publicul nu pare să reacționeze, și a subliniat că scorul ridicat al partidului în sondaje reflectă mai degrabă neîncrederea românilor în modul în care este gestionată administrația țării.

Nicușor Dan despre AUR

Președintele Nicușor Dan a declarat că rezultatele AUR în sondaje exprimă o realitate, respectiv neîncrederea cetățenilor în modul în care este gestionată politica și administrația în România.

„Acest scor AUR exprimă o realitate. Exprimă o neîncredere în modul în care se gestionează politic administraţia în România”, a spus el într-un interviu pentru Cotidianul.

Nicușor Dan a subliniat că ceea ce îl îngrijorează este componenta pro-Rusia din discursul partidului, la care oamenii nu reacționează. El a atras atenția că publicul poate fi influențat de promisiuni irealiste, cum ar fi case de 35.000 de euro sau ideea că statul ar fi mai eficient decât mediul privat.

Nicușor Dan avertizează asupra influenței narativului pro-Rusia în discursul politic

Nicușor Dan a atras atenția asupra preluării unor mesaje inspirate din propaganda rusă de către anumite grupuri politice.

Șeful statului a declarat că ceea ce trebuie făcut mai mult de toţi este să arate că există un narativ copiat după cel rus,ideea că trebuie să ne luptăm cu Rusia, că trebuie duşi oamenii în război şi alte asemenea declaraţii, care îl îngrijorează pentru că sunt oameni care chiar cred aceste lucruri.

Șeful statului susține că România nu se află în pericol de a fi implicată într-un conflict militar

Președintele a negat că ar exista vreo îngrijorare legată de o posibilă implicare a României într-un conflict militar viitor, subliniind că atenția sa se concentrează pe prevenirea răspândirii unor mesaje periculoase în spațiul public.. Acesta a afirmat că România este membru al NATO și că politica externă a țării a fost consecventă, chiar dacă au existat greșeli în domeniul politicii interne.

El a amintit implicarea militarilor români în diverse teatre de operațiuni ca dovadă a atașamentului României față de valorile alianței, afirmând că nu există niciun pericol ca România să fie implicată într-un conflict de acest fel.

Proiecte speciale