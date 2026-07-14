Prințul Harry a reușit din nou să stârnească iritare în rândul unor britanici, după ce a încercat să explice, într-un podcast, cu ce se ocupă în prezent, potrivit Daily Express.

Răspunsul Ducelui de Sussex nu i-a convins pe toți, iar criticii săi s-au grăbit să-l taxeze fără prea multe menajamente.

Harry a apărut în cel mai recent episod al podcastului lui Joe Marler, difuzat luni, 13 iulie. Interviul a fost înregistrat în timpul recentei sale vizite în Marea Britanie și a abordat de toate: traumă, familie, fotbal, chelie și chiar rutina de îngrijire personală.

Dar momentul care a aprins rețelele sociale a venit când prințul a primit o întrebare cât se poate de banală: care este ocupația sa?

Pentru majoritatea oamenilor, răspunsul ar încăpea probabil într-o propoziție. Pentru Harry, lucrurile au fost ceva mai complicate.

Ducele de Sussex a făcut o scurtă pauză, apoi și-a înșirat „funcțiile”: „Tată cu normă întreagă. Veteran al armatei britanice. Prinț al Angliei. Duce”.

Și tocmai aici au început problemele.

După ani de scandaluri, interviuri explozive și plecarea din prima linie a Familiei Regale, Harry pare să nu fi găsit încă o formulă prin care să explice simplu ce face. Iar internauții care îl urmăresc cu lupa nu aveau cum să rateze ocazia.

Un utilizator de pe X l-a numit direct „un ratat care nu știe cine este”, susținând că prințul „nu își va da seama niciodată cine este” și că ar fi rămas „blocat la 12 ani”.

Altul a fost și mai scurt: „Harry este un mare loser”.

Un alt comentariu distribuit după apariția podcastului susține că interviul le-ar fi permis oamenilor să vadă „adevăratul Harry”, nu imaginea atent construită a fiului afectuos care încearcă să se apropie de tatăl său, Regele Charles al III-lea.

Criticile sunt cu atât mai tăioase cu cât Harry tocmai a revenit în Marea Britanie pentru o vizită de cinci zile. Prințul și Meghan Markle au renunțat în 2020 la rolurile de membri activi ai Familiei Regale și s-au mutat în California, însă au păstrat titlurile de Duce și Ducesă de Sussex.

Iar Harry pare hotărât să nu lase pe nimeni să uite partea cu „ducele”.

În podcast, prințul și-a prezentat inclusiv numele complet, Henry Albert Charles David, Duce de Sussex, înainte de a discuta cu fostul rugbist Joe Marler despre identitate și ocupație.

Interviul nu s-a limitat însă la dilema profesională a prințului. Harry a vorbit despre traumă, mecanisme de adaptare și familie, dar și despre subiecte mult mai lejere.

Ducele de Sussex a discutat despre pierderea părului, despre Campionatul Mondial și despre rutina sa de îngrijire personală. Podcastul a fost realizat în contextul apropierii Jocurilor Invictus de la Birmingham din 2027, competiție fondată de Harry pentru militarii și veteranii răniți sau bolnavi.

Dincolo de scopul apariției, însă, o parte dintre criticii prințului s-au agățat de câteva secunde de interviu. Întrebarea despre ocupație a fost suficientă pentru ca Harry să primească din nou una dintre etichetele sale preferate de detractori: „loser”.

Prințul Harry rămâne, astfel, într-o situație aproape imposibilă. A plecat din rolul de membru activ al Casei Regale, dar continuă să se prezinte prin titlurile sale. Locuiește în California, dar revine constant în Marea Britanie. Iar când este întrebat cu ce se ocupă, are nevoie de o listă.

Pentru criticii săi, concluzia a venit rapid și fără protocol regal: Harry încă încearcă să afle cine este.