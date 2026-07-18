Prințul Harry a declarat că regele Charles al III-lea „se simte foarte bine”, la doar câteva zile după întâlnirea privată pe care familia Sussex a avut-o cu monarhul britanic la Highgrove House, potrivit Daily Express.

Informația a fost relatată de publicația Page Six, care citează un participant la gala TIME100 Sports desfășurată joi seară la New York.

Apariția lui Harry la eveniment a fost una surprinzătoare, acesta participând singur, fără Meghan Markle.

Declarațiile sale sunt importante deoarece vin după una dintre cele mai discrete reuniuni ale familiei regale din ultimii ani, în contextul tratamentului pe care regele Charles îl urmează după diagnosticul de cancer anunțat în 2024.

Potrivit Page Six, prințul Harry a discutat cu mai mulți invitați în timpul galei TIME100 Sports din New York. Un participant a declarat că ducele de Sussex a fost auzit spunând că tatăl său „is doing great” („se simte foarte bine”).

Harry nu a oferit detalii despre starea medicală a regelui și nici despre tratamentul acestuia. Palatul Buckingham continuă să păstreze aceeași linie de comunicare adoptată după anunțarea diagnosticului, fără a face public tipul de cancer de care suferă monarhul.

Comentariile lui Harry vin după vizita efectuată în Regatul Unit, unde a participat la evenimente dedicate Invictus Games. Ulterior, Meghan Markle, prințul Archie și prințesa Lilibet i s-au alăturat, iar familia Sussex a avut o întâlnire privată cu regele Charles și regina Camilla la Highgrove House.

Potrivit informațiilor confirmate de Palatul Buckingham, aceasta a fost prima întâlnire a regelui cu Archie și Lilibet din 2022. Reuniunea a avut loc într-un cadru privat, fără fotografii oficiale și fără alte detalii făcute publice.

Întâlnirea este considerată un nou pas în încercarea de normalizare a relațiilor dintre Harry și familia regală, după mai mulți ani marcați de tensiuni și declarații publice. Relația dintre ducele de Sussex și fratele său, prințul William, rămâne însă rece, potrivit relatărilor din presa britanică.

În timpul discuțiilor purtate la gala din New York, Harry a oferit și câteva detalii despre familia sa.

Potrivit aceleiași surse citate de Page Six, el a spus că Meghan Markle și copiii lor sunt „fericiți” că s-au întors acasă, în California, după vizita în Regatul Unit.

De asemenea, Harry a remarcat că Archie și Lilibet cresc foarte repede, afirmând că „copiii cresc văzând cu ochii”, echivalentul expresiei în limba engleză „The kids are growing like weeds”.

Prințul Harry a fost prezent la gala TIME100 Sports pentru a fi recunoscut pentru activitatea sa în cadrul Invictus Games, competiția internațională destinată militarilor răniți și veteranilor.

În discursul susținut la eveniment, el a vorbit despre rolul sportului în recuperarea fizică și psihologică, afirmând că acesta reprezintă „un medicament” care îi ajută pe oameni să își recapete încrederea și identitatea după traumă.

Deși nu a făcut declarații oficiale despre reuniunea de la Highgrove, remarca lui Harry privind starea de sănătate a regelui Charles este prima informație publică oferită de acesta după întâlnirea privată cu tatăl său.

În lipsa unor actualizări medicale din partea Palatului Buckingham, comentariul ducelui de Sussex oferă o imagine pozitivă asupra stării actuale a monarhului, fără a modifica însă poziția oficială a Casei Regale privind tratamentul și evoluția bolii.