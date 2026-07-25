Netanyahu, vizită la Washington, la invitația lui Trump

Premierul israelian Benjamin Netanyahu va merge luni la Washington, la invitația președintelui american Donald Trump, iar întâlnirea dintre cei doi este programată pentru marți, a anunțat Biroul premierului israelian.

Vizita are loc într-un context regional tensionat și reprezintă prima deplasare oficială a lui Netanyahu în capitala Statelor Unite de la izbucnirea conflictului dintre SUA, Israel și Iran.

Potrivit Biroului premierului israelian, citat de Reuters, Netanyahu va participa și la funeraliile senatorului republican Lindsey Graham, prezentat în comunicatul oficial drept „un prieten al Israelului”.

Vizita are loc într-un context tensionat, în care primarul de extremă stânga radicală din New York, Zohran Mamdani, a cerut arestarea premierului israelian, în baza unui mandat emis de procurorul CPI Karim Khan, recent demis pentru agresiune sexuală, dar și a numeroaselor incidente antisemite din țară.

Deplasarea la Washington va avea loc în condiții stricte de securitate și cu acces limitat pentru jurnaliști. Presa israeliană nu va avea acces la bordul aeronavei oficiale „Aripa Sionului”, cu care premierul va călători în Statele Unite.

Jurnaliștii care vor să relateze despre vizită vor trebui să ajungă pe cont propriu la Washington și să se înregistreze în prealabil la Biroul premierului. Înscrierea nu le va garanta însă accesul la evenimentele oficiale din cadrul vizitei.

Deplasarea lui Netanyahu fusese programată inițial pentru săptămâna trecută, însă a fost amânată după ce funeraliile senatorului Lindsey Graham au fost reprogramate.

Întâlnirea dintre Netanyahu și Trump are loc după reluarea confruntărilor dintre Statele Unite și Iran, într-un moment în care situația de securitate din Orientul Mijlociu rămâne extrem de tensionată.

Potrivit informațiilor privind agenda discuțiilor, cei doi lideri urmează să abordeze evoluțiile regionale și relația strategică dintre Statele Unite și Israel. Un alt subiect important ar putea fi extinderea Acordurilor Abraham, inițiativa lansată în primul mandat al lui Donald Trump, prin care mai multe state arabe au normalizat relațiile cu Israelul.

Aderarea Arabiei Saudite la acest cadru diplomatic rămâne unul dintre principalele obiective ale administrației americane. Recent, Trump a declarat că un acord americano-saudit privind dezvoltarea unui program nuclear civil ar putea fi încheiat doar dacă Riadul va recunoaște oficial statul Israel.