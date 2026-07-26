Grupul farmaceutic american Eli Lilly a anunțat rezultate favorabile în alte două studii clinice de fază III pentru retatrutidă, medicament experimental destinat tratamentului obezității.

În urma datelor obținute, compania intenționează să depună în primul trimestru al anului viitor cererea de autorizare a tratamentului la Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA) din Statele Unite.

Cele două cercetări au analizat eficiența și profilul de siguranță al retatrutidei în cazul unor pacienți cu obezitate, inclusiv persoane cu boli cardiovasculare sau diabet zaharat de tip 2. Rezultatele se adaugă celor obținute în alte trei studii clinice de fază III, care au indicat beneficii importante în ceea ce privește reducerea greutății corporale și ameliorarea unor probleme asociate obezității.

Retatrutida se diferențiază de medicamentele existente prin mecanismul său de acțiune. Este un agonist triplu al receptorilor GLP-1, GIP și glucagon. Prin comparație, Zepbound (tirzepatidă), medicamentul antiobezitate comercializat deja de Eli Lilly, acționează asupra receptorilor GLP-1 și GIP, în timp ce Wegovy (semaglutidă), produs de Novo Nordisk, vizează doar receptorul GLP-1.

În primul dintre noile studii, derulat timp de 80 de săptămâni, au fost incluși adulți cu obezitate severă și boală cardiovasculară diagnosticată. Participanții care au primit cea mai mare doză săptămânală de retatrutidă au înregistrat o reducere medie a greutății corporale de 22,6%.

Analiza siguranței cardiovasculare a arătat că evenimentele cardiovasculare majore au fost mai puțin frecvente decât se anticipase atât în grupul tratat, cât și în cel placebo. Totuși, atunci când au fost analizate cele mai grave trei evenimente — infarctul miocardic, accidentul vascular cerebral și decesul — riscul a fost cu 12% mai mare în grupul care a primit retatrutidă decât în grupul placebo.

Eli Lilly precizează că rezultatele complete urmează să fie publicate ulterior în reviste medicale de specialitate.

Cel de-al doilea studiu a vizat pacienți supraponderali sau cu obezitate care aveau și diabet zaharat de tip 2. După 80 de săptămâni de tratament, persoanele care au primit doza maximă au pierdut, în medie, 20,8% din greutatea corporală. În același timp, nivelul hemoglobinei glicate (HbA1c), un indicator important al controlului glicemiei pe termen lung, a scăzut cu 1,6 puncte procentuale.

Cele mai frecvente reacții adverse raportate în cele două studii au fost greața și diareea. Potrivit companiei, profilul de siguranță a fost similar celui observat în cazul altor tratamente din aceeași categorie.

Retatrutida a obținut rezultate favorabile și în cercetări privind efectele asupra durerii asociate osteoartritei genunchiului și asupra apneei obstructive în somn. Într-un alt studiu de fază III, pacienții cu obezitate, dar fără diabet, au înregistrat o reducere medie a greutății de 28,3% după 80 de săptămâni de tratament.

„În cele cinci studii pozitive de fază III, retatrutida a demonstrat o eficacitate remarcabilă şi credem că poate deveni un instrument important în managementul sănătăţii cardiometabolice”, a declarat vicepreşedinte executiv al Eli Lilly, Kenneth Custer.

Pe baza rezultatelor obținute până în prezent, Eli Lilly intenționează să depună în primul trimestru al anului viitor cererea de autorizare de punere pe piață a retatrutidei la FDA.