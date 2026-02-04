Monden

Fuego, nemulțumit de cei care se folosesc de AI: Minciuni grosolane și poze trucate

Fuego, nemulțumit de cei care se folosesc de AI: Minciuni grosolane și poze trucateSursa: Arhiva EVZ
Artistul Fuego nu s-a mai abținut și a postat un mesaj la adresa celor care folosesc inteligența artificială în scopuri mai puțin onorabile. Acesta a explicat că de multe ori apar în spațiul public minciuni grosolane.

Fuego, supărat pe AI

Artistul a postat pe pagina lui de facebook faptul că nu este deloc de acord cu ceea ce se întâmplă acum în spațiul virtual. ”Dragii mei, mi-am propus să nu intru în acest subiect, dar pe scurt, fără a vă plictisi, vă voi spune părerea mea despre inteligența artificială.

Asta și pentru că mi se pare periculos și pentru că apar din ce în ce mai multe “minciuni” grosolane, poze trucate și diverse povești făcute pentru a stârni interes și vizualizări, false, inclusiv cu mine și cu mulți colegi de ai mei!”, a spus interpretul.

Avertizare din partea artistului

 Solistul explică că în acest moment adevărul poate să fie distorisionat foarte ușor. ”Deși știu că e greu uneori, cred că aveți cu toții capacitatea de a discerne adevărul de trucaj! Mi se pare că o luăm pe o pantă cu probleme, pentru că unii pot face chiar orice cu AI și pot induce păreri eronate.

Ne pot pune pe noi, persoanele care apărem în spațiul public, în diverse ipostaze eronate! Poate că în unele cazuri e benefic, dar în multe “NU” și mi se pare că totul se transformă într-o minciună grosolană!”

Înlocuirea artiștilor cu AI

Iar despre ultimele evoluții de înlocuire a artiștilor cu AI, Fuego a explicat că își va spune părerea altă dată. ”Cat despre muzică și înlocuirea creatorilor reali cu aplicații artificiale, mă abțin! Cred tare că problema acolo nu e neapărat la cei care creează, ci mai degrabă la cei care consumă, dar o să vă spun altă dată părerea mea despre asta!”, a încheiat interpretul.

