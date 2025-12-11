Fuego are probleme serioase de sănătate, dar nu se operează de frică

Fuego a explicat la podcastul lui Horia Brenciu faptul că ar trebui să se supună unei intervenții chirurgicale. Cu toate acestea, de frică refuză să facă acest lucru.

Artistul a povestit că a descoperit că are o afecțiune la colecist. ”Am avut o problemă cu o piatră la colecist. Și nu știam unde să sun, eu cunoscând atâția oameni în medicină. Dar nu știam pe cine să sun. Și am văzut în telefon pe marele chirurg Rubin Munteanu. Și l-am sunat că uite, am o piatră la colecist, ce să fac?! Trebuie să veniți să o scoateți, mi-a zis, pentru că va fi mai greu după.

Că intrați într-o criză. Ca să scoateți acum piatra durează două zile. Să o scoateți în criză durează două săptămâni. Eu nu m-am dus să-mi scot piatra pentru că mi-e frică. Nu am fost niciodată într-o sală de operație. E non-invaziv și laparoscop. Dar eu nu știu nici ce înseamnă laparoscop nici non invaziv. Vreau să-ți spun că mi-e frică și acum mă cert cu mama cu toată lumea că mă trimit la medic”, a explicat artistul.

Cântărețul a mai spus că e și foarte complicat să își facă timp pentru o astfel de intervenție. ”Sunt multe exemple în care nu îți faci timp pentru tine. Am avut norocul să mă iubească oamenii și să mă cheme.

Îmi trebuie timp să ajung. Am totuși o emisiune săptămânală. E complicat să lucrezi la o astfel de emisiune, să suni artiștii care îți vin sau nu-ți vin, ce înseamnă să stai pe ei, că la unii trebuie să revii”, a declarat el.

Perioada sărbătorilor este una extrem de plină pentru artist. Mai ales că acum are concerte aproape în fiecare zi și invitații pe la diferite televiziuni. Drept urmare ipoteza unei operații este exclusă acum. Cu toate acestea la începutul anului viitor Fuego ia în calcul această intervenție.