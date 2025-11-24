Cum a devenit Fuego glob de Crăciun la Craiova. Experiența a fost de neuitat

Artistul Fuego a povestit la un podcast cum a fost să cânte anul trecut la deschiderea târgului de Crăciun de la Craiova. Acesta a explicat că a trăit o situație inedită.

Cântărețul a fost invitat să cânte în deschiderea târgului de Crăciun de la Craiova. ”Anul trecut primăria din Craiova a deschis târgul de Crăciun pe 15 noiembrie și m-au sunat din august.

Și mi-au spus: domnul Fuego, suntem de la primăria din Craiova. Domnul Fuego, anul acesta deschidem târgul pe 15 noiembrie și vrem să vă facem un brad din ăla mare. Îl facem dacă ne promiteți că pe 15 noiembrie intrați în brad la ultimul etaj să cântați”, a povestit amuzat artistul.

Fuego a fost de acord, drept urmare s-a dus să onoreze contractul. ”Și am intrat și a fost o chestie virală, chestia asta. Și am intrat la etajul 5 cu 10.000 de oameni prezenți.

Nu vrei să știi cum m-am urcat, Existau niște scări multe pe care eu trebuia să urc. Instrumentiștii mei au cântat la parter și eu sus de acolo”, a mai explicat el.

Înainte să se întâmple toate acestea, cântărețul a întrebat totuși despre împodobirea bradului. ”Și am întrebat: dar unde-s globurile? Că era un brad imens probabil din mochetă, dar nu era niciun glob. Și am întrebat: unde-s globurile? Și mi-au spus: globul sunteți dumneavoastră”, a încheiat el.

Unul dintre cântecele care l-au făcut celebru pe Paul Surugiu este ”împodobește, mamă, bradul”. Iată că cei de la Craiova s-au gândit să fie la propriu podoabă. Desigur că apariția lui a fost un succes care a făcut înconjurul rețelelor de socializare. De asemenea târgul în sine a fost extrem de bine primit la nivel național și internațional. Și cel din acest pare să fie unul dintre cele mai frumoase din Europa în topurile de până acum.