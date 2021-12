Fuego a confirmat, în sfârșit! Artistul s-a săturat să tot ocolească răspunsul: E adevărat 100%. Ce vor spune fanii?

Fuego a povestit că a avut o copilărie dificilă, iar banii de Sărbători erau foarte puțini. Artistul a mărturisit că nu și-a permis niciodată să împodobească bradul. Acesta a mai declarat că drumul spre celebritate a fost foarte greu și nu s-a îmbogățit peste noapte.

„Nu pot să uit momentele astea. Eu am luat-o de la zero, eu nu am ajuns peste noapte artist”, a remarcat Fuego. Cântărețul a declarat că este o mare bucurie să își ajute mama financiar, ba chiar a mărturisit că aceasta este cea mai bună prietenă a lui.

„Mama e totul pentru mine, că datorită ei sunt ceea ce sunt. Sfaturile ei au fost întotdeauna binevenite pentru mine. Tot timpul mama mi-a spus să nu mă schimb și să nu am fițe de vedetă și lucrul ăsta se vede pe mine. Eu sunt la fel de când eram copil”, a mărturisit Paul Surugiu.

Fuego nu a împodobit niciodată bradul

Piesa ”Împodobește, mamă, bradul!” este doar o poveste, iar artistul visează din tinerețe la acest moment. Fuego a declarat că nu a decorat niciodată un pom de Crăciun și că nu știe cu adevărat acest sentiment.

“Poate nu o să vă vină să credeți, dar este adevărat 100%. Paul Surugiu, Fuego, nu a împodobit vreodată bradul până la această filmare! Este pentru prima oară când Fuego împodobește un brad de Crăciun! Lucru ăsta și eu l-am aflat pentru prima dată, nu știam”, a exclamat Cătălin Măruță.

Artistul a mai mărturisit că părinții săi nu și-au permis să-i cumpere un cadou de Crăciun și a încurajat oamenii să se bucure de această sărbătoare așa cum este ea. Fuego a povestit că cel mai important lucru este să petreci timpul cu cei dragi.

Fuego a renunțat la anumite convingeri în pandemie

„Crăciunul ne salvează sufletul, an de an și ne aduce pe linia de plutire. Apoi mai cred că de Crăciun este important să fim sinceri cu noi. Să stăm alături de cei pe care-i iubim, dacă asta simțim. Să mergem în vacanță, dacă se poate și asta simțim. Să mâncăm, dacă ne vine, să dormim, să muncim, să ne uităm la filme de sezon, să avem colinde pe fundal sau pur și simplu să stăm lenevind, cu gândul la bucurii.

Nu există o rețetă ideală, iar pandemia m-a învățat că nu prea mai este bine să ne încadrăm viața în convingeri, pentru că la un moment dat ni se va dărâmă această construcție din temelii și vom suferi mult mai mult.

Eu muncesc de Crăciun, anul acesta. Cânt oamenilor și nu poate fi o bucurie mai mare pentru mine acum, în prezent, decât aceea de a împărți muzica și emoțiile cu oamenii care mă iubesc și mă apreciază sincer. Crăciunul nu are o regulă scrisă, dar e important să-l lăsăm să ne farmece”, a împărtășit Fuego pe Facebook, potrivit B1.