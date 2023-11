Fuego a împodobit deja bradul. A pregătit o mare surpriză

Paul Ciprian Surugiu, cunoscut sub numele de scenă Fuego, și-a dezvăluit planurile pentru viitor. Îndrăgitul artist din Ardeal are pregătită o mare surpriză pentru fanii săi, acum, la final de an.

Fuego anunță un final de an deosebit pentru fanii săi și iubitorii de muzică populară

Industria muzicală din România beneficiază de pe urma succesului uriaș al lui Fuego. Acesta are concerte cu mii de spectatori, însă nu toată lumea știe că a trecut și prin momente dificile. A vrut chiar să se lase de cântat. Artistul a venit în București în urmă cu aproximativ 20 de ani, fiind susținut de părinții săi. Chiar dacă la început a avut probleme financiare, tânărul a reușit să continue și să își urmeze visul.

Acum, acesta a răspunsul unor serii de întrebări care au vizat viitorul său profesional. Întrebat în ce emisiune i-ar fi plăcut să apară, dacă nu ar fi fost prezentator la postul public de televiziune, acesta a spus:

„ M–aș fi văzut doar la „Chefi la cuțite”! Asta fiindcă m-am născut un gurmand, la fel ca și tatăl meu, ca și mama mea! Trăind în Ardeal de atâția ani ne place să mâncăm și atunci cred că aș fi făcut niște rețete senzaționale în fața celor trei maeștri bucătari. Să știți că rețetele noastre nu sunt complicate, sunt unele ușor de făcut, dar sunt foarte consistente din punct caloric. Și atunci, dacă le făceam un pui la tavă cu cartofi gratinați și le dădeam și o murătură de varză sau de ardei cu varză făcută ca la mama acasă, în saramură cred că aveam o șansă bună să intru în competiție”, a declarat Fuego.

Artistul preferă emisiunile de tip concurs, de cultură generală

În afară de „Chefi la cuțite”, Fuego spune că îi place să urmărească emisiunile lui Dan Negru și Virgil Ianțu:

„Sunt foarte multe emisiuni care mi-au plăcut de-a lungul timpului. Dar îmi place genul de producție pe care-l realizează în prezent Dan Negru, unele speciale. E vorba despre emisiuni de tip concurs, de cultură generală. Îmi place și emisiunea lui Virgil Ianțu. Când am posibilitatea să mă uit, mă implic și încerc să-mi dau răspunsuri mie însumi. Dacă apar întrebări mai dificile, atunci dau repede căutare pe google și încerc să aflu răspunsul mai repede decât concurentul aflat în platoul emisiunii”, a mai adăugat artistul.

Fuego anunță că va prezenta și în acest an programul de Revelion de la TVR 2

Paul Surugiu anunță că programul de Revelion din acest an a fost deja filmat, iar emisiunea va fi plină de surprize:

„În ultimii cinci ani am filmat constant Revelionul la TVR 2. Și ca o noutate absolută, vă pot spune că am filmat deja programul de Revelion pentru acest an! Suntem prima emisiune care am făcut deja asta! Am împodobit și bradul, fiindcă lumea știe că eu împodobesc bradul cu trei luni înainte de Crăciun. Așa că vă rog, chemați-mă de Crăciun să reîmpodobesc bradul! (râde iar). Va fi un Revelion popular, numai cu muzică populară. Vom avea un Revelion cu sarmale, cu carne la garniță, cu brânză, cu jumări, cu prăjituri de casă, la care vor participa doar nume mari ale cântului popular. Am să vă dau trei nume, doar: Irina Loghin, Sofia Vicoveanca și Nicoleta Voica”, a mai spus Fuego în interviul acordat Cancan.ro.

Paul Surugiu nu are de gând să își petreacă toată viața pe scenă

Artistul a vorbit și despre cariera sa, anunțând până când va continua să cânte:

„Nu-mi doresc să cânt mult! Atât cât am să pot am să cânt! Marii artiști au preferat să se retragă în vogă fiind. Am adorat-o pe Tina Turner. Am și astăzi autograful ei, cu ștampilă oficială, de la fan-clubul din New-York. E înrămat la mine acasă! Ea s-a retras în plină putere. La fel, marea actriță a noastră, Tamara Buciuceanu Botez. Ca atare nu-mi doresc să cânt până la o vârstă respectabilă, până la adânci bătrânețe. Vreau să urc pe scenă decent, cât voi putea cânta. În plus atenție, va conta și starea vocii. Dacă un actor poate urca pe scenă și la 70 sau 80 de ani, pentru un solist e mai dificil. Trebuie să-ți menții vocea, să faci vocalize, repetiții. Pe scurt, trebuie să apari în fața publicului ca o stea, așa cum te și percepe el de ani buni. Îmi doresc să cânt, dar nu foarte, foarte mult”, a mai adăugat acesta.