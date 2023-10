Scandal în muzica populară. Ce spune o cântăreață despre colegele sale

Scandal uriaș între mai multe artiste de muzica populară. Angela Rusu și-a spus părerea despre colegele din folclorul românesc și a fost aspru criticată. Aceasta s-a luat la ceartă cu Laura Lavric, Nicoleta Voica, Saveta Bogdan și Elena Merișoreanu. Cântăreața a declarat că cele patru sunt foarte bârfitoare, parșive și că n-au pic de talent.

Angela Rusu a declarat că nu regretă nimic și că a preferat să fie sinceră. Aceasta a spus că se aștepta să înceapă un scandal între ea și colegele de breaslă.

„Eu ți-am spus atunci că o să se pornească dezastrul. Eu am spus, am vorbit sincer, a fost o avalanșă de articole în presă. Nu m-a sunat nimeni din cei nominalizați. Problema e că voi, când ați pus acea întrebare: cine nu are niciun pic de talent, nu a fost pusă corect. Trebuia să spuneți: mai puțin talent. Fiecare are un pic de talent și s-au supărat foarte tare.

Și-au aruncat cuvinte dure

Spre exemplu, scandalul dintre Angela Rusu și Laura Lavric ar fi pornit de la un afiș. Bruneta a spus că Laura a făcut-o cu ou și cu oțet chiar în timpul unui spectacol. Angela Rusu a mai spus că artista este rea, perversă și invidioasă și că vorbește pe toată lumea de rău. Cele două nu s-au împăcat nici în ziua de azi.

„Categoric, da, Laura Lavric! Am avut un scandal monstru cu ea la un spectacol la Roma. Eu eram un pic mai mare pe afiș decât dumneaei, a făcut mare scandal, a vorbit foarte urât la adresa mea, că cine sunt, că eu habar n-am să cânt, că nimeni nu a auzit de mine. Le-a mai zis organizatorilor că dacă nu mă dau jos de pe afiș, ea nu mai vine. M-a făcut în toate felurile, e cea mai prefăcută pentru că vorbește pe toți artiștii foarte urât, nu doar pe mine. Nu mi se pare corect să faci așa, oamenii au multe fețe.”, spunea Angela Rusu în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Un alt scandal în muzica populară

Recent, a avut loc un scandal și între Constantin Măgureanu și Maria Loga, fosta lui soție. Cei doi s-au despărțit de ani de zile, dar încă își poartă ranchiună. Mai mult, interpretul de muzică populară i-a recomandat fostei partenere să îl lase în pace și să își vadă de pensia ei.

„Nu are rost să vorbească despre mine după 20 ani. Eu nici n-am mai vorbit cu ea. Nu mă justific în fața nimănui. Ea să-și vadă mai mult de pensia ei, de nepoții ei, de familia ei… și implicit de bătrânețea ei, eu încă n-am ieșit la pensie.Nu dau explicații la nimeni. Știi care e motivul: gura bate partea dorsală!”, a afirmat artistul.