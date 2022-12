Elena Merișoreanu și-a petrecut sărbătorile la spital. Care este starea de sănătate a artistei. „Merg cu cadrul!”

Elena Merișoreanu și-a petrecut sărbătorile de iarnă la spital. Starea de sănătatea a artistei s-a înrăutățit chiar înainte de Revelion, iar concertele sale de Anul Nou au rămas doar un vis. Vedeta a povestit prin câte a trecut și ce diagnostic a primit de la medici.

„Am ajuns acasă după o săptămână. Operația, o îngrijire extraordinară, avem medici care merită toată cinstea și recunoștința. M-am operat la genunchi, sunt foarte bine! Merg, dar nu pot pune piciorul în pământ. Merg cu cadrul!”, a declarat Elena Merișoreanu.

Interpreta a declarat că este primul Revelion pe care îl face acasă și nu pe scenă, dar că speră să se vindece cât mai repede.

„Mulțumesc lui Dumnezeu, mă simt bine! Recuperare este puțin mai lungă, dar cu ocazia aceasta mă bucur și eu de familie. Cred că de când aveam 16 ani, de când am venit în București, eu nu am mai avut un Revelion ca să stau și eu acasă. Uite că de data asta stau acasă și mă bucur că sunt cu ai mei, mă bucur că am familie mare, o să fie lângă mine!”, a mai spus artista la A3.

Ce probleme de sănătate are Elena Merișoreanu

Artista suferă de artroză și a urmat mai multe tratament, dar fără rezultat. „Cartilajul nu se mai reface. Nu mă simt chiar așa de rău, am mai făcut puțin tratament, dar motivul e altul pentru care nu m-am operat. Am de lucru, nu mă mai gândesc la picior. Nu o iau ca pe un sacrificiu, ci ca pe o plăcere. Medicii au zis că nu e problemă dacă amân operația. Stau bine momentan. Am făcut și toate analizele, au ieșit bune”, spune Elena Mireșoreanu la începutul acestui an.

Mai mult, ea s-a confruntat și cu virusul COVID-19, iar plămânii săi au fost afectați. Aceasta a povestit că a mers prea târziu la spital pentru că s-a gândit că este doar o răceala și că va trece de la sine.