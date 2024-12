Monden „Sonic the Hedgehog 3”, pe primul loc în BoxOffice. A detronat „Mufasa: Regele Leu”







Box Office: „Sonic 3” debutează cu 62 de milioane de dolari, „Mufasa: Regele Leu” este lăsat în urmă cu 35 de milioane de dolari

„Sonic the Hedgehog 3”, în fruntea clasamentelor BoxOfice

„Sonic the Hedgehog 3” a ajuns în fruntea clasamentelor de box office, în timp ce „Mufasa: The Lion King” este lăsat în urmă în primul său weekend de lansare.

A treia aventură „Sonic” de la Paramount a deschis pe locul 1 cu 62 de milioane de dolari din 3.761 de teatre nord-americane.

Întărit de recenzii pozitive și scoruri puternice din partea publicului, filmul a depășit așteptările inițiale de 55 de milioane până la 60 de milioane de dolari și pare să rămână un succes de sărbători până în noul an.

„Sonic the Hedgehog 3” era prognozat să aibă un început slab pentru trilogie, dar în schimb a avut un debut mai bun decât originalul din 2020 „Sonic the Hedgehog” (58 milioane de dolari în februarie) și puțin sub sequelul din 2022 (un record al seriei cu 72 milioane de dolari în martie).

„Pe măsură ce am văzut cum publicul acestei francize crește, am observat o oportunitate pe piață în decembrie unde am crezut că ne putem evidenția”, spune Chris Aronson, președintele distribuției interne de la Paramount.

„Sonic” va domina în perioada sărbătorilor

Prequelul „Regele Leu” al Disney, „Mufasa”, a venit pe locul doi cu 35 de milioane de dolari din 4.100 de cinematografe, rămânând mult în urma așteptărilor de 50 de milioane de dolari înainte de lansare.

Este un început teribil pentru un film de referință care a costat peste 200 de milioane de dolari pentru producție și aproximativ 100 de milioane de dolari pentru promovare la nivel global.

În ciuda recenziilor mixte, filmul are câteva potențiale salvări, inclusiv o notă solidă de „A-” pe CinemaScore din partea publicului și realitatea că lansările din decembrie nu sunt cunoscute pentru a oferi debuturi puternice.

Dar, dacă recenziile sunt favorabile, filmul poate avea un succes de durată până în ianuarie și nu numai. (Asta a fost adevărat pentru prequel-ul „Wonka” din anul trecut, condus de Timothee Chalamet, de exemplu, care a început cu 39 de milioane de dolari și a ajuns la 218 milioane de dolari în America de Nord și 634 de milioane de dolari la nivel mondial.)

„Mufasa”, șanse de a se impune în străinătate

„Mufasa” are o șansă mai bună de a se impune în străinătate, deși filmul prietenos cu familia a ratat și el prognozele de la box office-ul internațional, câștigând 87,2 milioane de dolari pentru un început global de 122,2 milioane de dolari.

„Sonic the Hedgehog 3,” care a costat 122 de milioane de dolari, nu se lansează la box office-ul internațional până de Crăciun.

Jeff Fowler s-a întors pentru a regiza continuarea, cu Ben Schwartz revenind pentru a da voce personajului titular, o creatură albastră rapidă cu talent în a înfrunta răufăcătorii, iar Jim Carrey reluându-și rolul de dușman al lui Sonic, Doctor Robotnik, un om de știință nebun obsedat de obținerea dominației mondiale.

„Sonic”, cotat cu „A” pe CinemaStore

Povestea continuă cu Sonic și prietenii săi Tails și Knuckles într-o misiune de a opri un nou adversar misterios, Shadow the Hedgehog. Filmul a obținut o notă „A” pe CinemaScore și o medie de 86% pe Rotten Tomatoes.

„Sonic” s-a consolidat ca o nouă franciză cinematografică promițătoare pentru Paramount, cu primele două filme generând împreună 725 de milioane de dolari la box office-ul global, în timp ce au generat peste 180 de milioane de dolari în cheltuieli ale consumatorilor pentru închirieri de divertisment acasă și achiziții digitale.

Proprietatea, bazată pe populara serie de jocuri video Sega, a inspirat de asemenea o serie derivată Paramount+, „Knuckles,” care a debutat la începutul acestui an. Între timp, un al patrulea film este deja în dezvoltare pentru 2027, conform variety.com.

„În ultimii cinci ani, ‘Sonic’ a crescut într-un film dorit de toate categoriile de public: publicul său include femei mai tinere și mai în vârstă, bărbați mai tineri și mai în vârstă, și familii,” spune David A. Gross, care conduce firma de consultanță în domeniul filmelor Franchise Entertainment Research. „Seria face totul bine.”

„Mufasa” soartă nesigură în perioada sărbătorilor

„Mufasa” ar putea reveni în perioada sărbătorilor, sau ar putea fi cea mai recentă dovadă că publicul se plictisește de adaptările live-action ale Disney ale clasicelor animate.

Reeditările „Cartea Junglei”, „Regele Leu”, „Frumoasa și Bestia” și „Aladdin” au fost mari succese comerciale, în timp ce „Mulan”, „Dumbo” și „Mica Sirenă” au avut fie un parcurs slab, fie nu au îndeplinit așteptările în cinematografe.

Disney are încă două remake-uri programate pentru 2025, „Albă ca Zăpada” în martie și „Lilo & Stitch” în mai, precum și versiuni live-action ale „Moana” și „Tangled” în lucru.