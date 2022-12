Elena Merișoreanu are mari probleme de sănătate. A ajuns direct pe masa de operație

Celebra interpretă de muzică populară, Elena Merișoreanu (75 ani) a ajuns miercuri de urgență la spital. Are probleme grave la unul dintre genunchi și nu a mai putut să stea efectiv în picioare. Artista suferă de artroză și a urmat mai multe tratament sperând să evite operația.

Operație amânată

Boala se pare însă că a avansat, iar artista ar fi fost operată de urgență. Intervenția nu a fost una dificilă, dar Elena Merișoreanu va avea nevoie de o perioadă destul de lungă de recuperare. Timp de câteva luni se va putea deplasa doar cu ajutorul unui cadru special.

Elena Merișoreanu a mărturisit în repetate rânduri că are probleme la unul dintre genunchi, dar a amânat de mai multe ori intervenția chirurgicală, deoarece trebuia să participe la multe evenimente. Ar fi trebuit să se opereze în luna octobmrie, dar a amânat din nou interveția, iar acum se pare că problemele de sănătate s-au agravat, potrivit spynews.ro.

„Cartilajul nu se mai reface. Nu mă simt chiar așa de rău, am mai făcut puțin tratament, dar motivul e altul pentru care nu m-am operat. Am de lucru, nu mă mai gândesc la picior. Nu o iau ca pe un sacrificiu, ci ca pe o plăcere. Medicii au zis că nu e problemă dacă amân operația. Stau bine momentan. Am făcut și toate analizele, au ieșit bune”, spune Elena Mireșoreanu la începutul acestui an.

Infectată cu coronavirus

Și la finele anului trecut artista a fost internată în spital după ce s-a infectat cu coronavirus. Deși era vaccinată a făcut o formă severă a bolii. Elena Merișoreanu a ajuns târziu la spital. A crezut că este vorba doar despre o răceală și a stat acasă o săptămână. Când a ajuns la spital avea deja plămânii afectați. Din fericire tratamentul a dat rezultate, iar artista și-a revenit complet.