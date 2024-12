Monden Câți bani a făcut Kevin din Singur Acasă. A știut cum să negocieze







Cariera lui Macaulay Culkin a început la vârsta de patru ani, cu apariții în producții de teatru și filme de televiziune. După primul rol, din Uncle Buck, unde a jucat alături de regretatul John Candy, a venit și celebritatea din Home Alone

Macaulay Culkin a scris istorie cu Singur Acasă

Surprinzător, pentru primul film, Kevin a fost plătit cu numai 110.000 de dolari. Însă în momentul în care s-a discutat despre continuare, lucrurile s-au schimbat radical. Culkin a negociat o majorare de salariu la 4,5 milioane de dolari. Potrivit mai multor surse, el a cerut și o cotă de cinci procente din veniturile de la box-office pentru continuare.

Filmul a încasat 359 de milioane de dolari la nivel mondial, aducându-i lui Culkin 17,95 milioane de dolari în plus. De asemenea, actorul a jucat în 1991, în My Girl, rol pentru care a primit 1 milion de dolari. Iar în 1994, a câștigat câte 8 milioane de dolari pentru Getting Even with Dad și Richie Rich.

I-a botezat copiii lui MJ

De asemenea, a legat o prietenie strânsă cu Michael Jackson, a apărut în videoclipul său alb sau negru și a devenit nașul copiilor săi, Paris, Prince și Michael Jr. Când Culkin a devenit adolescent, a strâns deja o avere. Actorul s-a retras din actorie când a împlinit 14 ani, dar mai târziu a apărut în spectacole precum American Horror Story și The Righteous Gemstones.

Mai apoi și-a făcut apariția și în filme precum Saved! și Party Monster. În momentul ”pensionării”, cariera cinematografică a lui Culkin îi adusese aproximativ 23,5 milioane de dolari. În timp ce fostul copil vedetă a ales o viață mai liniștită, povestea sa de la Hollywood este departe de a fi uitată. Astăzi, Macaulay Culkin are o avere netă de 18 milioane de dolari, totul datorită filmelor sale de neuitat și a luptei împotriva Bandiților Uzi.