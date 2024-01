Singur acasă după 30 de ani. Macaulay Culkin revine în locuința care l-a făcut celebru. Video

Singur Acasă, „Home Alone”, în engleză este, probabil cel mai vizionat și cel mai iubit film de Crăciun. Deși sunt vechi, din 1990, aventurile puștiului blond uitat acasă de familia plecată în vacanța de Crăciun, stârnesc hohote. Generație după generație, tineri și mai puțin tineri, își ocupă locurile în fața televizorului.

Kevin McCallister, interpretat de Macaulay Culkin, a fost idolul multor puștani care l-au urmărit în timp ce-și apăra casa de cei hoți prostănaci interpretați de Joe Pesci și Daniel Stern.

După 30 de ani Singur Acasă revine cu același Macaulay Culkin în rolul lui Kevin McCallister.

Macaulay Culkin în rolul lui Kevin McCallister, după 30 de ani, într-un fel de continuare a peliculei care l-a făcut celebru în anii ’90. În același decor în care s-au petrecut aventurile ce l-au făcut celebru, dar într-o formă actualizată, în ton cu epoca modernă.

Am spus că este un fel de continuare deoarece nu este tocmai un film artistic. Singur Acasă – Home Alone – după 30 de ani este o reclamă Google.

Macaulay Culkin, în rolul Kevin McCallister, mai în vârstă, este pus în ipostazele de atunci, dar înconjurat de gadgeturi moderne.

Macaulay Culkin returns 30 years later as Kevin McCallister from ‘Home Alone’ in Google ad pic.twitter.com/pefi7q7B0g

— Historic Vids (@historyinmemes) November 16, 2023