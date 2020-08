Actorul Macaulay Culkin, interpretul principal din filmul „Singur acasă”, s-a născut la 26 august 1980, la New York, fiind al treilea din cei şapte copii ai cuplului Christopher Culkin şi Patricia Brentrup.

„Mack”, cum este poreclit de către apropiaţi, a avut primul contact cu showbiz-ul la vârsta de patru ani, apărând într-o serie de spectacole de teatru, cum ar fi baletul „Spărgătorul de nuci”.

La 8 ani, apare în filmele „Rocket Gibraltar” şi „See You in the Morning”. La 9 ani, tânărul actor aproape l-a eclipsat în performanţă pe John Candy în „Uncle Buck”. În 1990, regizorul Chris Columbus l-a ales pe Culkin dintre alţi 200 de candidaţi pentru rolul Kevin McCallister în „Home Alone”. Filmul a avut încasări de 285 de milioane de dolari numai în America, şi i-a adus statutul de cel mai mare star de cinema al vremii. Rolul i-a adus şi o nominalizare la Globurile de Aur, în 1991.

Următorul proiect s-a numit „My Girl”, în 1991, în care a jucat rolul unui băiat alergic la orice, ce stârnea multe controverse. În 1992, a fost lansat „Home Alone 2: Lost in New Yorkv, iar în următorul an „The Good Son”. În 1994, un şir de succese („The Pagemaster”, „Getting Even with Dad” şi „Richie Rich”) i-au adus 8 milioane de dolari în buzunar, onorariu record pentru un actor de vârsta sa.

În 1995, părinţii săi, care nu erau căsătoriţi, se separă şi încep o bătălie prin tribunale pentru custodia şi averea lui Mack. Acesta alege să nu mai apară în filme până la soluţionarea cazului. În aprilie 1997, tatăl are câştig de cauză.

În 1998, Culkin se căsătoreşte cu actriţa Rachel Miner, dar divorţează în 2000. După o pauză de opt ani, apare pe scenă, în 2001, într-o piesă de teatru londoneză – „Madame Melville” şi îl interpretează în 2003 pe Michael Alig în „Party Monster”. A mai jucat în filme precum „Saved” (2004), „The Child Star Jinx” (2005), „The Making of Home Alone” (2006), „Sex and Breakfast” (2007). Din 2009, a fost protagonist în seriale de televiziune – „Kings” (2009), „Robot Chicken” (2005-2010), „The Jim Gaffigan Show” (2015-2016), „Dryvrs” (2015-2016), „Half in the Bag” (2018), „The Angry Video Game Nerd” (2018), „Dollface” (2019).

Actorul american nu a stat departe de droguri și de alcool. Pe 17 septembrie 2004 este arestat în Oklahoma pentru deţinerea a 17,3 grame de marijuana, 16 miligrame de Xanax şi 32 de grame de clonazepam. Este eliberat din puşcărie pe cauţiune, după care este condamnat la un an de detenţie cu suspendare.

După mulți ani în care s-a luptat cu dependența de droguri și alcool, iar presa din SUA se aștepta să moară, la fel ca prietenul lui cel mai bun, Michael Jackson, Macaulay Culkin a revenit la viață.