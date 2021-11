Totul despre cel mai iubit film al tuturor timpurilor „Home Alone/Singur acasă”. De la faima comediei la moarte tragică. FOTO

Lansat în 1990, Home Alone a încasat 285,8 milioane de dolari în SUA și Canada și alte 190,9 milioane de dolari în alte țări, față de un buget de 18 milioane de dolari, obținând un profit uriaș.

Filmul clasic a lansat un copil actor necunoscut, Macaulay Culkin, devenind una dintre cele mai mari vedete din lume și i-a ajutat totodată pe co-starurille distribuite să obțină și mai multe roluri. Succesul filmului a adus, de asemenea, şi pentru Macaulay în rolul principal în alte patru filme – deși mai puțin reușite – cu alți actori principali.

Acum, la mai bine de 30 de ani de la lansarea originalului, să vedem ce mai fac actorii distribuiți în Home Alone

Macaulay Culkin

După succesul uriaș din Home Alone, Macaulay, în vârstă de 10 ani, a fost unul dintre cei mai căutați actori, obținând roluri în alte filme, inclusiv My Girl, The Good Son, The Pagemaster, Richie Rich și chiar s-a trezit lucrând cu Michael. Jackson.

După ce s-a căsătorit cu Rachel Miner la vârsta de 18 ani și s-a despărțit în 2002, actorul a fost văzut din ce în ce mai puțin în roluri. Mai târziu a trăit o poveste de dragoste cu Mila Kunis timp de opt ani. Cei doi au reușit să păstreze totul în privat.

Macaulay a fost din nou în lumina reflectoarelor în 2017, când a început să se întâlnească cu actrița Disney Brenda Song – perechea are un fiu care s-a născut în aprilie 2021. Bărbatul de acum de 41 de ani a fost văzut jucând în American Horror Story.

Catherine O’Hara

Actrița nu era chiar o necunoscută înainte de a apărea în Home Alone, deoarece a avut deja roluri în numeroase filme, inclusiv în filmul clasic condus de Michael Keaton , Beetlejuice.

Cu toate acestea, multe alte roluri au venit la scurt timp după celebrul film, cum ar fi Wyatt Earp, Best in Show, Orange County și A Mighty Wind.

Catherine avea să obțină apoi un rol ca Moira Rose în serialul apreciat de critici Schitt’s Creek, care a sfârșit prin a câștiga un Emmy pentru actriță principală.

Celebrul actor Joe Pesci

Întorsătura comică în rol a actorului iconic în rolul lui Harry din Singur acasă a fost un șoc pentru mulți, deoarece cu doar două luni mai devreme el l-a jucat pe viciosul și violentul Tommy DeVito în Goodfellas – ceea ce i-a adus un Oscar. Cu toate acestea, Joe și-ar încerca din nou norocul în comediile My Cousin Vinny, Lethal Weapon 3 și continuarea Home Alone.

Vedeta a ieşti de lumina reflectoarelor pentru o vreme înainte de a reveni cu adevărat în filmul lui Martin Scorsese din 2019 The Irishman, rol care i-a adus o nominalizare la Oscar. Joe, în vârstă de 78 de ani, are un copil cu fosta sa soție Claudia Haro.

Daniel Stern

Daniel are un CV destul de lung la Hollywood, care include şi seria The Wonder Years până în 1993. După Singur acasă, s-a trezit în o mulțime de roluri pe marele și micul ecran, cu popasuri la Hey Arnold! Family Guy, workahoics și Angie Tribeca.

Cel mai recent este un rol permanent în serialul Shrill al lui Aidy Bryant, comic Saturday Night Live. Daniel, 64 de ani, are trei copii cu soția Laure Mattos.

Kieran Culkin, fratele lui Macaulay Culkin

În timp ce fratele mai mic al lui Macaulay a avut primul său rol în Home Alone, el va continua să joace și să apară în alte filme notabile, inclusiv Father of the Bride și continuarea acesteia, She’s All That, The Cider House Rules și Iggy Goes Down. Kieran.

Acum joacă în popularul serial Succession de la HBO, care i-a adus diverse nominalizări la premii. Actorul, în vârstă de 39 de ani, a ajuns să găzduiască și SNL recent.

John Heard

Actorul John Heard, cunoscut mai ales pentru rolul Peter McAllister, tatăl protagonistului din primele două filme „Home Alone/ Singur acasă“, interpretat de Macauley Culkin, a fost găsit mort într-un hotel din oraşul Palo Alto, California. Actorul avea vârsta de 72 de ani, după ce a suferit un stop cardiac.

John Heard a apărut în filmele: „Cat People“, „After Hours“, „Big“, „Beaches“ şi „Gladiator“, dar şi în producţii de televiziune precum „Miami Vice“ şi „The Sopranos“. A avut apariţii şi în seriale precum „CSI: Miami“, „Prison Break“ şi „Modern Family“.

Devin Ratray

După ce a devenit cunoscut și pentru rolul lui Buzz din Home Alone, Devin a continuat să obțină roluri în orice, de la The Prince and Me la Hustlers. De asemenea, a reluat rolul său clasic în Home Sweet Home Alone din 2021.

John Candy

Actorul de comedie iconic era deja un nume cunoscut înainte de apariția în Singurului acasă. A putut fi urmărit în Little Shop of Horrors, Spaceballs și Planes, Trains & Automobiles. John a apărut în alte filme notabile după clasicul din 1990, totuși rolul său final va fi în Canadian Bacon, când a murit din cauza unui atac de cord în 1994. Avea 43 de ani.

Îi supraviețuiesc doi copii pe care i-a avut cu soția Rosemary Margaret Hobor.

Sursa foto: thesun.co.uk.