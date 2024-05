International Casa „Singur acasă” este de vânzare. Prețul este pe măsură







Casa „Singur acasă” cum este ea numită, în care au fost filmate scenele din filmul „Singur acasă”, din suburbiile Chicago, este pe piață pentru 5,25 milioane de dolari, potrivit unui listări Zillow. „Este o șansă de a deține o bucată de istorie cinematografică”, a spus compania imobiliară. Casa a fost vândută ultima dată în 2012 pentru 1,59 milioane USD, conform The Business Times.

Casa „Singur acasă” are o suprafață de 9.126 mp

Casa georgiană din cărămidă roșie, construită în 1921, se află la 671 Lincoln Avenue, în suburbia din Chicago Winnetka, Illinois, printre cele mai scumpe cartiere din Statele Unite, potrivit Realtor.com. Cu o suprafață de 9.126 de metri pătrați, casa are patru șeminee, cinci dormitoare și șase băi, precum și o cadă cu hidromasaj în aer liber și interioară. Listarea a fost raportată de The Wall Street Journal.

Părți ale casei vor fi recunoscute de fanii filmului „Singur acasă”, un clasic de Crăciun care a avut premiera în 1990 – în special exteriorul său, dar și foaierul și scara principală unde Kevin McCallister, în vârstă de 8 ani, interpretat de Macaulay Culkin, merge cu sania.

În realitate casa arată diferit de film

Echipa de filmare a lucrat la casă timp de patru luni în 1990, potrivit unui interviu, publicat în Vanity Fair, cu cuplul care deținea casa la acea vreme. Echipa a construit o scară exterioară către subsol pe care hoțul interpretat de Daniel Stern, se strecoară în film.

Dar pentru că majoritatea secvențelor interioare au fost filmate pe decoruri construite la un liceu din apropiere, mare parte din casă arată semnificativ diferit de modul în care este descrisă în film. Într-o scenă, de exemplu, Kevin este trimis în pod. "Al treilea etaj? E înfricoșător acolo sus”, spune el.

În viața reală, ultimul etaj are un dormitor plin de lumină, precum și o baie cu o cadă. Bucătăria renovată are un plan deschis, cu o terasă atașată, iar subsolul are un teren de baschet și home theater.

După lansarea filmului în noiembrie 1990, știrile despre casa care a fost prezentată în film au călătorit rapid. Chicago Sun-Times a relatat în ianuarie 1991 că aproximativ 400 de mașini au oprit în afara casei în Ajunul Crăciunului și în ziua de Crăciun. De atunci, casa a atras un flux de vizitatori care vin să facă fotografii.