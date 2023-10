O faimoasă cântăreață, părăsită pentru amantă. A fost și bătută de soț

Interpreta de muzică populară Maria Loga a fost părăsită pentru amantă. Ea și-a cunoscut soțul la doar 19 ani. Cei doi s-au căsătorit după doar 4 luni, dar mariajul lor a fost un adevărat coșmar pentru cântăreață. Aceasta a recunoscut că s-a grăbit și că nu a apucat să-l cunoască cu adevărat.

„L-am cunoscut în luna mai, la o nuntă, ne-am văzut față în față de vreo trei ori, dar foarte puțin. După care el, de la Sibiu, a hotărât nunta și a aranjat-o cu părinții lui. M-am dus cu ai mei o dată la Sibiu, mi-am luat rochia de mireasă, pe 31 august am semnat actele iar pe 2 septembrie a fost nunta. Nu am apucat să ne cunoaștem absolut deloc, categoric a fost o greșeală. Dar nu regret pentu că am dat naștere la doi copii minunați”, a mărturisit artista, în podcastul lui Alexandru Pătrașcu by Imbold Media.

A părăsit-o pentru amantă

Maria Loga a povestit că primul său soț a trăit în paralel și cu altă femeie timp de 10 ani. Interpreta a fost bătută și umilită pentru amantă, dar a sperat că problemele se vor termina. Omul care îl iubea s-a și căsătorit cu femeia cu care a înșelat-o ani întregi.

„Eu am luat hotărârea de a pleca cu copiii de acasă, el era înverșunat că n-ar fi vrut să ne despărțim, au fost niște discuții. Eu am răbdat până n-am mai putut. Uneori a fost și violent, totul pornea de la legăturile extraconjugale. Practic, ăsta a fost motivul principal al despărțirii. Din 13 ani de căsnicie, 10 i-a trăit în paralel cu altă femeie, cu care s-a și căsătorit după aceea și au o fată. Din amantă a făcut-o nevastă”, a mai declarat Maria Loga.

Cântăreața a povestit că a avut răbdare 13 ani, dar că soțul său nu a apreciat. Ea a mai spus că acesta își cheltuita toți banii cu amanta și că nu mai venea deloc acasă.

„Și răbdarea are o limită. Nu poți să înduri bătăi, umilințe, vorbe grele, trai rău, absențele soțului zile, nopți și săptămâni la rând. Să-l vezi cu ochii tăi, să vină acasă și să-i spui că l-ai prins și să ți se spune că ești nebună… răbdarea are o limită. După 13 ani am prins curaj. Pentru că de la 18 ani mi-am câștigat singură banii și nu am depins de nimeni. Oricum nu-mi aducea niciun ban în casă, îi cheltuia cu iubita prin alte părți. Am stat atâta timp de frica a ceea ce ar fi spus lumea, să nu fiu judecată”, a spus artista.