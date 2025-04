Monden Doliu în lumea muzicală. S-a stins artist iubit de milioane de fani







Max Romeo, renumitul cântăreț jamaican de reggae, cunoscut pentru piese celebre precum Chase the Devil și War Ina Babylon, a murit la vârsta de 80 de ani. Regretatul artist a lăsat în urmă o carieră impresionantă.

Max Romeo, un artist îndrăgit de milioane de fani

În ultimii ani, cântărețul s-a confruntat cu probleme cardiace și s-a retras din atenția publică. Max Romeo a devenit faimos la sfârșitul anilor ’60 cu hit-ul său controversat Wet Dream.

Deși a fost interzisă de BBC, piesa a avut succes în toată lumea și a ajuns în fruntea topurilor muzicale.

„Să aud de moartea sa este de-a dreptul șocant. A fost un gentleman perfect și un suflet blând. A avut o mare dragoste pentru familia sa și a fost o legendă în felul său. Nu puteai întâlni o persoană mai drăguță - ceea ce face pierderea și mai dificilă”, a declarat avocatul lui Max Romeo, Errol Michael Henry.

Carieră impresionantă

Max Romeo și-a început cariera în 1965 ca solist vocal al trupei Emotions, iar muzica sa a devenit strâns legată de mișcarea social-democrată jamaicană din anii ’70.

Cântecul său Let the Power Fall on I a fost adoptat ca un imn al Partidului Național al Poporului din Jamaica în timpul campaniei electorale din 1972.

Albumul War Ina Babylon din 1976, lansat la Island Records și înregistrat alături de trupa Upsetters, este considerat un punct de referință al muzicii reggae.

Pe acest album se regăsește și piesa Chase the Devil, care a fost preluată de artiști din diverse genuri, inclusiv de trupa Prodigy și rapperul Kanye West.

