Fuego, descoperit de tinerii ascultători într-un loc absolut neașteptat

Fuego, descoperit de tinerii ascultători într-un loc absolut neașteptat
Paul Surugiu, cunoscut drept Fuego, a explicat un podcast faptul că tânăra generație a început să-l asculte după apariția la Horia Brenciu. De altfel și dezvăluirea a fost făcută tot la solist la podcast.

Fuego îndrăgit după un podcast

Artistul a făcut dezvăluirea chiar la cel care l-a adus în lumina tinerilor. ”Știm cu toții că Horia poate face show și singur. Poate să stea aici 6 ore să mănânce toate jumările. El e cel mai important, are o regie pe care numai el o cunoaște.

Dar vreau să vă spun că e un show-man în toată puterea cuvântului. Tot ce face, face cu simț de răspundere și din suflet. Nouă ni se dă posibilitatea să cântăm. Prima dată când am fost la podcast am avut mare succes. pe mine m-au sunat foarte mulți tineri după podcastul lui Brenciu”, a explicat artistul.

Tinerii la concertele lui Fuego

De asemenea, cântărețul a povestit că de la acel moment și cei din generația tânără au început să vină la el la concerte. ”Nu am să uit niciodată la spectacolul de la Sinaia au venit grupuri de tineri, care mi-au spus: domnul Surugiu, noi v-am descoperit la Horia Brenciu în podcast.

Fuego. Sursa foto: Facebook

Pentru mine a însemnat enorm chestia asta. Pentru că m-au descoperit apoi pe mine la sala de spectacol. Și spuneau că de acum venim să vă ascultăm și colindele și cântecele de Crăciun și repertoriul. Pentru că ați fost foarte sincer la prima apariție la Horia Brenciu”, a mai spus el.

Paul Surugiu, un artist complet

Fuego este unul dintre cei mai cunoscuți artiști din România, dar în rândul tinerilor abia acum devine un reper. Asta pentru că în majoritate ascultătorii artistului sunt ceva mai trecuți prin viață. De altfel, acesta este extrem de iubit în Moldova, acolo unde concertele lui se desfășoară cu casa închisă.

2
