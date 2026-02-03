Elon Musk a devenit primul om din istorie cu o avere de peste 800 de miliarde de dolari

Elon Musk a stabilit un record istoric, averea sa personală depășind borna de 800 de miliarde de dolari ca urmare a anunțului oficial privind fuziunea dintre gigantul spațial SpaceX și startup-ul de inteligență artificială xAI. Conform publicației Forbes, această operațiune de fuziune proiectează valoarea noii entități la 1.250 de miliarde de dolari, ceea ce o poziționează drept cea mai valoroasă companie privată de pe glob la momentul actual.

Această mișcare strategică a influențat masiv capitalul miliardarului, având în vedere că, înaintea tranzacției, Musk controla 42% din SpaceX, firmă evaluată la 800 de miliarde de dolari, și aproximativ 49% din xAI, estimată la 250 de miliarde de dolari. În noua structură rezultată din combinarea celor două companii, Elon Musk deține o cotă de circa 43%, activ care valorează aproximativ 542 de miliarde de dolari.

Datele analizate de Forbes indică faptul că averea netă a lui Elon Musk a înregistrat un salt de 84 de miliarde de dolari imediat după confirmarea fuziunii, atingând un nivel uluitor de 852 de miliarde de dolari. Această cifră evidențiază un decalaj colosal față de ocupantul locului secund în topul celor mai bogați oameni, Larry Page, pe care Musk îl devansează cu aproximativ 578 de miliarde de dolari.

În prezent, SpaceX reprezintă pilonul central al imperiului său financiar, fiind cel mai prețios activ din portofoliu. Acestuia i se adaugă cota de aproximativ 12% din Tesla, cu o valoare bursieră de circa 177–178 miliarde de dolari, precum și un pachet de opțiuni pe acțiuni evaluate la 124 de miliarde de dolari.

Mai mult, averea sa este susținută și de planul de remunerare record de 1.000 de miliarde de dolari, validat recent de acționariatul Tesla, care depinde însă de îndeplinirea unor indicatori de performanță extrem de ambițioși.

Această evoluție nu reprezintă prima transformare majoră a holdingului controlat de Elon Musk, având în vedere că în luna martie acesta a realizat fuziunea dintre xAI și platforma X, cunoscută anterior sub numele de Twitter. În intervalul a doar câteva luni, capitalul său a parcurs etape accelerate, urcând succesiv pragurile de 500, 600 și 700 de miliarde de dolari, până la recordul actual de peste 800 de miliarde.

Traiectoria financiară impresionantă din ultima perioadă îi deschide miliardarului calea spre o performanță nemaiîntâlnită în istoria economiei mondiale, acesta fiind tot mai aproape de a deveni primul om cu o avere de un trilion de dolari.