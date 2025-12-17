Fuego, urare de suflet pentru mama lui, de ziua ei: Împodobește, mamă, bradul!

Paul Surugiu Fuego a scris o urare înduioșătoare pentru mama lui, de ziua acesteia. Artistul îi mulțumește că a luptat pentru el să devină artist și că a crezut în visul lui.

Cântărețul a scris pe o rețea de socializare o urare înduioșătoare pentru mama lui. El i-a mulțumit pentru toate sacrificiile pe care le-a făcut pentru ca el să poată fi artist.

”Azi e ziua ei, a celei mai importante ființe din viața mea - MAMA! Nu sunt alături de ea, dar gândul meu este pitit adânc în sufletul ei! Datorită ei am ajuns artist! Ea a avut forța, determinarea și sârguința de a crede în visul meu și a susține acest parcurs inițial, la momentul potrivit!”, a spus acesta.

De altfel, solistul a enumerat multele calități pe care le are mama lui, dar și își dorește pentru ea. ”Îmi doresc să fie sănătoasă și plină de voioșie cat mai mult timp! Îmi doresc să se poată bucura în continuare de toate reușitele mele și aibă parte de liniște și frumos! Mama, Jeni, este un om aparte, haios, cu inimă bună și cu acea inocentă pe care și-a păstrat-o și mi-a transmis-o și mie!

Cel mai de preț dar al nostru este mama, de aceea e musai să o prețuim la maximum! Pentru ea voi cânta din nou astă seară alături de Andra la Sala Palatului, cele două colinde compuse de mine special pentru ea și pentru tata, acum peste 20 de ani - "Colind pentru părinți" și "Împodobește, mamă, bradul"! La mulți ani”, a încheiat Fuego.

Cealaltă ființă extrem de importantă pentru artist este nimeni alta decât bunica lui. deși are o vârstă înaintată, aceasta nu se lasă de ghidușii și este foarte activă. Iar artistul se bucură de fiecare dată când îi apreciază munca sau când e criticat în mod constructiv de cele două.