Sistemele rusești de apărare din Venezuela, complet inutile în timpul raidului asupra lui Maduro

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a comentat public, în premieră, modul în care sistemele de apărare aeriană de fabricație rusă din Venezuela au reacționat în timpul operațiunii care a dus la capturarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro, potrivit Ukrainska Pravda.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unui discurs susținut în timpul turneului „Arsenal of Freedom” și au generat reacții la nivel diplomatic, inclusiv din partea oficialilor ucraineni.

Evenimentele au loc într-un context internațional tensionat, marcat de relațiile dintre Statele Unite, Rusia și statele care utilizează echipamente militare rusești.

Pete Hegseth, secretarul american al Apărării, a pus sub semnul întrebării eficacitatea sistemelor rusești de apărare aeriană aflate în dotarea Venezuelei, referindu-se la operațiunea desfășurată de forțele americane la Caracas.

În discursul său, Hegseth a menționat că raidul a avut loc fără pierderi în rândul militarilor americani și fără ca apărarea aeriană venezueleană să intervină.

„Acum trei nopți, în centrul orașului Caracas, în Venezuela, am văzut cum aproape 200 dintre cei mai mari americani ai noștri s-au deplasat în centrul orașului Caracas. Se pare că sistemele rusești de apărare aeriană nu au funcționat prea bine, nu-i așa?”, a declarat Hegseth.

El a adăugat că forțele americane „au capturat un individ acuzat și căutat de justiția americană, în sprijinul forțelor de ordine, fără ca niciun american să fie ucis”.

Declarațiile au fost relatate de publicația ucraineană Ukrainska Pravda, care a citat discursul oficialului american.

În urma afirmațiilor făcute de Hegseth, Serghei Kislitsia, prim-adjunct al ministrului Afacerilor Externe al Ucrainei, a oferit detalii tehnice privind echipamentele militare venezuelene.

Potrivit acestuia, Venezuela dispune de sisteme de apărare aeriană S-300VM, livrate de Federația Rusă.

Kislitsia a precizat că „Venezuela are sisteme de apărare aeriană S-300VM, dintre care două seturi de batalion au fost furnizate de Rusia în anul 2013”.

Oficialul ucrainean nu a comentat performanța acestora în timpul operațiunii, limitându-se la prezentarea contextului tehnic al dotărilor existente.

Comentariile secretarului Apărării vin la câteva zile după operațiunea desfășurată de forțele americane în capitala Venezuelei. Potrivit informațiilor făcute publice, Nicolas Maduro și soția sa, Cilia Flores, au fost scoși din dormitorul lor în timpul unui raid care a dus la capturarea acestora.

Autoritățile americane nu au comunicat detalii operaționale suplimentare, însă au confirmat că acțiunea a fost realizată fără victime în rândul forțelor implicate. Ulterior, cuplul a fost transportat în Statele Unite.

Luni, Nicolas Maduro și Cilia Flores au fost aduși în fața unei instanțe federale din New York. În cadrul primei audieri, fostul lider venezuelean a respins acuzațiile care i se aduc.

„Sunt nevinovat. Nu sunt vinovat. Sunt un om decent, președintele țării mele”, a declarat Maduro în fața judecătorului. Acesta este acuzat de autoritățile americane de infracțiuni federale legate de traficul de droguri.

Cazul se află în prezent în faza preliminară, iar instanța urmează să stabilească pașii următori ai procedurii judiciare. Reacțiile internaționale continuă să apară, pe fondul implicațiilor politice și de securitate generate de capturarea unui șef de stat în exercițiu și de utilizarea echipamentelor militare furnizate de Rusia.