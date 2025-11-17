International

Atac rusesc asupra regiunii Harkiv. Trei morţi şi zece răniţi în urma unui atac cu rachete

Atac rusesc asupra regiunii Harkiv. Trei morţi şi zece răniţi în urma unui atac cu rachete
Un atac rusesc cu rachete asupra orașului Balakliia, din estul Ucrainei, a ucis trei persoane și a rănit alte zece, inclusiv trei copii, a declarat luni un oficial militar din regiunea Harkiv, potrivit Reuters.

Un atac cu rachete asupra orașului Balakliia, din estul Ucrainei, a ucis trei persoane și a rănit alte zece, printre care trei adolescenți, au declarat oficialii regionali din Harkiv luni. Incidentul a avut loc pe timpul nopții și a vizat zone importante din centrul orașului.

Atacul a provocat pagube semnificative clădirilor rezidențiale cu mai multe etaje și a distrus zeci de mașini, a precizat Oleh Synehubov, guvernatorul regiunii de la granița cu Rusia, pe aplicația de mesagerie Telegram. Autoritățile continuă evaluarea daunelor și monitorizează situația în zonă.

Rachetele rusești care au lovit Balakliia au distrus clădiri și au provocat victime printre civili

O fotografie furnizată de autoritățile regionale arată fațada deteriorată a unei clădiri rezidențiale cu mai multe etaje, cu geamuri sparte, flăcări pe un etaj superior și resturi împrăștiate în jurul zonei, inclusiv crengile rupte din copaci.

Sursa foto: X.com

Printre răniți se numără adolescenți, a precizat Vitali Karabanov, șeful administrației militare din Balakliia, pe Telegram. Nouă dintre răniți au fost internați în spital, iar Moscova nu a făcut comentarii imediate despre atac.

Tulcea, în alertă din cauza unui atac în portul Izmail

Forțele ruse au atacat cu drone, în noaptea de duminică spre luni, zone din Ucraina aflate în apropierea frontierei fluviale cu România, a anunțat Ministerul Apărării Naționale. Locuitorii din nordul județului Tulcea, în zona localității Ismail, au primit un mesaj RO-Alert la ora 02:30.

Sistemele radar ale MApN au detectat și urmărit țintele în spațiul aerian ucrainean, fără a fi înregistrate pătrunderi în spațiul aerian românesc. Ministerul a precizat că forțele române vor efectua cercetări pentru identificarea eventualelor riscuri și că structurile aliate sunt informate în timp real.

Scandalul și ecranul. De la Marș TV la păruiala ONG-istelor. „7x7” cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Scandalul și ecranul. De la Marș TV la păruiala ONG-istelor. „7x7” cu Dan Andronic și Radu Coșarcă

