Ministrul Agriculturii, la Summitul național al porumbului: Sistemul de irigații rămâne proiectul meu de suflet

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, a fost prezent miercuri, 17 septembrie 2025, la Summitul Național al Porumbului, desfășurat la ferma S.C. Sopema din Mihail Kogălniceanu, județul Ialomița. Evenimentul, organizat de Forumul APPR, a adunat „personalități marcante din sectorul agricol românesc, printre care fermieri de top, experți și reprezentanți ai principalelor companii din domeniul agribusiness”.

Summitul continuă o tradiție de peste 15 ani, care inițial s-a desfășurat sub denumirea „Ziua Porumbului Orezu”. Anul acesta, evenimentul a fost transformat într-o conferință strategică dedicată unuia dintre cele mai relevante sectoare ale agriculturii românești. Summitul oferă, de aseenea, un spațiu de dialog și colaborare între fermieri, reprezentanți ai companiilor din agribusiness, cercetători și factori de decizie.

Gestionarea integrată a riscurilor climatice și economice la nivelul fermelor,

Tehnologii, inputuri și soluții pentru adaptarea culturilor la condițiile de secetă,

Politici agricole și orientări strategice pentru dezvoltarea sectorului,

Promovarea schimbului de cunoștințe și bune practici în domeniu

Consolidarea rețelelor de colaborare între actorii agricoli.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a evidențiat rolul esențial al culturii porumbului în asigurarea securității alimentare a țării. El a reafirmat angajamentul Guvernului de a susține fermierii prin investiții continue în tehnologie, sisteme de irigații și dezvoltarea sectorului agroalimentar.

Ministrul Agriculturii a declarat că modernizarea sistemului de irigații reprezintă o prioritate majoră pentru minister. Până în anul 2027, obiectivul este extinderea suprafețelor irigate „la 2,2 milioane de hectare”, pentru a oferi agricultorilor condiții stabile și predictibile în procesul de producție.

„Sistemul de irigații rămâne proiectul meu de suflet (...). Cred cu tărie că agricultura este cea mai mare bogăție a noastră, a românilor”, a declarat Florin Barbu, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, a precizat ministrul.

Ministrul Agriculturii, Adrian Barbu, a reafirmat angajamentul ferm al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) de a susține fermierii români printr-un dialog constant și prin facilitarea accesului la investiții și instrumente financiare esențiale pentru dezvoltarea sectorului agricol.

Prezența ministrului la această reuniune a fost percepută ca un semnal clar de sprijin pentru fermierii și actorii implicați în întregul lanț de producție și valorificare a porumbului, subliniind importanța colaborării între toate părțile implicate.

Agenda evenimentului a cuprins vizite în câmp, unde partenerii tehnologici au prezentat demonstrații practice, precum și dezbateri pe teme actuale din sectorul vegetal. De asemenea, a avut loc tradiționalul concurs „Mămăliga de Aur”, în cadrul căruia au fost premiate cele mai performante loturi demonstrative de porumb.

Organizatorii acestei manifestări au fost Forumul Agricultorilor și Procesatorilor Profesioniști din România (APPR), în colaborare cu reprezentanți ai mediului academic, companii din agribusiness și instituții ale administrației publice, se arată în comunicatul emis de madr.ro.