Incendiu de vegetație la Ialoveni. O femeie de 63 de ani și-a pierdut viața după ce a încercat să stingă flăcările

Republica Moldova. O încercare disperată de a opri focul i-a fost fatală. O femeie de 63 de ani din satul Dănceni, raionul Ialoveni, a murit după ce a încercat să stingă un incendiu de vegetație uscată care îi amenința gospodăria. Tragedia s-a întâmplat în după-amiaza zilei de 10 septembrie.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 13:24. Flăcările s-au extins rapid din cauza vântului și au cuprins vegetația uscată din apropierea gospodăriei victimei. Focul a afectat o suprafață de aproximativ trei ari.

La fața locului au intervenit echipele de pompieri, care au evacuat femeia aflată în zona de risc. Aceasta încerca să stingă singură incendiul, însă a suferit arsuri de gradul II și III pe o mare parte a corpului. Transportată de urgență la spital, femeia nu a mai putut fi salvată și a decedat ulterior din cauza rănilor.

„Primele cercetări arată că incendiul ar fi pornit de la nerespectarea regulilor antiincendiare în timpul lucrărilor de salubrizare prin arderea vegetației uscate. De multe ori, astfel de practici sunt folosite de localnici pentru curățarea terenurilor. Însă în condiții de vânt puternic și secetă, focul scapă ușor de sub control și se transformă într-un pericol pentru oameni și gospodării”, se menționează în comunicatul IGSU.

IGSU reamintește populației că utilizarea focului deschis pentru curățarea terenurilor agricole, a gospodăriilor sau a spațiilor adiacente locuințelor este extrem de periculoasă. Cetățenii sunt îndemnați să evite arderea vegetației uscate. De asemene a deșeurilor menajere sau folosirea focului în apropierea lanurilor, pădurilor și zonelor de agrement. Autoritățile atrag atenția că, în condiții de temperaturi ridicate și umiditate redusă, flăcările se pot răspândi cu rapiditate, punând în pericol vieți omenești și bunuri materiale.

În ultimele 24 de ore, pompierii și salvatorii au fost solicitați în 64 de situații de risc la nivel național. Reprezentanții IGSU fac apel către cetățeni să dea dovadă de responsabilitate și să renunțe la obiceiul periculos de a da foc vegetației uscate. În caz de incendiu sau pericol, oamenii sunt îndemnați să apeleze imediat Serviciul 112.