Ordinele de protecție în România. Câte funcționează și câte sunt încălcate

Camera Deputaților a adoptat miercuri, 26 noiembrie 2025, pachetul legislativ care va modifica Legea 217/2003 privind ordinul de protecție, întărind astfel protecția pentru victimele violenței domestice. Noile prevederi le vor permite mai multor instituții să solicite un ordin de protecție în numele victimei, iar ordinul de protecție provizoriu se va prelungi automat până la soluționarea cauzei în instanță. Deși noua lege le va oferi victimelor un grad mai ridicat de protecție, în România, în 2025, doar 40% din ordinele de protecție eliberate de către Poliție au fost ulterior confirmate în instanță, potrivit Ministrului Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu.

În legea nr 23/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, este vorba despre diferite tipuri de violență. Printre acestea se numără și violența verbală, violența psihologică, violența sexuală, economică, socială sau chiar cibernetică, care îi creează victimei o stare de panică și umilință, cu scopul de a o reduce la tăcere.

Ordinul de protecție este o măsură temporară eliberată de instanțe prin hotărâre judecătorească care interzice persoanelor acuzate de agresiune să contacteze, să se apropie sau să locuiască împreună cu victima ori cu rudele acesteia. Scopul principal al unui ordin de protecție este să protejeze viața, integritatea fizică și psihică, libertatea și demnitatea victimei.

Abuzatorul poate fi obligat să poarte și un dispozitiv electronic menit să trimită un avertisment victimei când agresorul este aproape de aceasta. Potrivit art. 40 din Legea nr. 217/2003, cererea poate fi depusă de victimă , cât și de familia acesteia, cât și de alte persoane, cum ar fi un reprezentant legal pentru minori.

În primele zece luni din 2025, au fost înregistrate peste 11.000 de ordine de protecție provizorii. Dintre acestea, peste 4.000 au fost încălcate de agresori. Ministerul Justiției a înregistrat în primele patru luni din 2025 peste 40.000 de cazuri de violență domestică, ceea ce înseamnă o medie de 14 victime pe oră.

Pe 25 noiembrie 2025, organizațiile pentru drepturile femeilor au declarat că cel de-al 57-lea femicid a avut loc în localitatea Moldova-Nouă, din județul Caraș-Severin. În data de 24 noiembrie, un bărbat în vârstă de 51 de ani și-a omorât mama. Femeia fusese agresată anterior de fiul ei, având urme de violență pe corp. Bărbatul a fost ulterior dus la audieri iar cazul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor.

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, declara în septembrie că în primele luni din 2025 ale anului au fost înregistrate peste 27.000 de cazuri de violență domestică, în scădere față de 2024. Predoiu a precizat că doar 40% dintre ordinele de protecție care au fost eliberate de Poliție ajung să fie confirmate în instanță. Ministrul a afirmat că se observă o scădere față de anul precedent, când autoritățile au înregistrat 34.000 de cazuri în 2024.

„Numai 40% din ordinele de protecție care sunt eliberate de Poliție în cazuri iminente de pericol sunt confirmate ulterior de instanță, ceea ce înseamnă o diferență de viziuni între una mai conservatoare, mai prudentă a instituțiilor care aplică legea în fazele incipiente ale combaterii fenomenului și instanțe, care au o atitudine mai puțin conservatoare în privința acestui fenomen” a declarat ministrul Afacerilor Interne.

Potrivit noilor prevederi, instituțiile statului vor putea să solicite un ordin de protecție în numele victimei, iar ordinul de protecție provizoriu se va prelungi automat până la soluționarea cauzei în prima instanță. Până recent, un ordin de protecție provizoriu expira după cinci zile. Noua lege va obliga instituțiile statului să invesigheze fiecare caz și să evalueze riscul, prevenind astfel o tragedie înainte de a fi prea târziu.

Victima nu va mai fi presată să renunțe la acuzații, iar situațiile când un ordin de protecție erau respinse din cauza lipsei unor documente, vor fi eliminate. Instanțele vor fi obligate să evalueze riscul cazurilor chiar și fără un raport de probațiune, judecătorul fiind nevoit să-și facă propria analizaă pe baza dovezilor existente.

Potrivit unui raport al Organizației Națiunilor Unite publicat de Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor, o femeie sau o fată a fost ucisă de un partener sau un membru al familiei la fiecare zece minute în 2024. La nivel mondial, aproximativ 83.000 de femei și fete au fost ucise, iar în 60% din cazuri crima a fost realizată de un membru al familiei.

Potrivit ONU, Africa a înregistrat cele mai multe cazuri de femicide, cu 22.600 de cazuri în regiunile africane. În regiunea asiatică au fost înregistrate 17.400 de cazuri, în America 7.700 iar în Europa 2.100.