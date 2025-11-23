Cifre șocante despre femicidele din Franța. Mii de oameni au ieșit să protesteze

Mii de manifestanţi din întreaga Franţă au ieșit în stradă pentru a-și exprima nemulțumirea față de violența persistentă împotriva femeilor și pentru a cere un efort mai consistent, inclusiv financiar, din partea autorităților, sâmbătă.

La Paris, câteva mii de persoane au defilat în frig la apelul colectivului „Grève féministe” (Greva feministă), care reunește aproximativ șaizeci de organizații.

Organizatorii au estimat numărul participanților la 50.000, în timp ce cifrele oficiale ale prefecturii nu erau disponibile.

În Bordeaux, prefectura a raportat 1.300 de manifestanți la două adunări diferite, iar la Lille au participat aproximativ 300 de persoane. În toate locațiile, culoarea violet a fost purtată ca simbol al feminismului.

Participanții au subliniat necesitatea unor politici publice mai eficiente. „Suntem în 2025, mai este normal să numărăm morţii?”, a declarat Sylvaine Grévin, președinta Federației Naționale a Victimelor Femicidului, care și-a pierdut sora în 2017.

La Lille, Juliette, o studentă de 20 de ani, a afirmat:

„Avem dreptul la viaţă, avem dreptul la fericire, avem dreptul la iubire, pasională şi nu obsesivă (...) Avem dreptul să fim iubite fără a fi agresate”.

La Bordeaux, Dolores Perez, în vârstă de 70 de ani, a comparat situația din Franța cu cea din Spania:

„Este nevoie de o voinţă politică reală, aşa cum este în Spania, unde mişcările feministe au fost cu adevărat ascultate, în timp ce ţara se refăcea după 40 de ani de dictatura lui Franco. Acolo, femicidele sunt pe prima pagină a jurnalelor de ştiri”.

Asociațiile implicate în manifestații solicită adoptarea unei legi-cadru integrale împotriva violenței, cu un buget de 3 miliarde de euro pentru implementare.

De asemenea, ele cer sesiuni de educație afectivă, relațională și sexuală (Evars) în școli și oprirea reducerii finanțării organizațiilor care sprijină victimele.

Anunțul privind o viitoare lege, făcut de Aurore Bergé, ministru delegat pentru egalitatea între femei și bărbați, a fost întâmpinat cu scepticism de unele asociații.

„Ştim că este o manevră politică. Este foarte frumos să anunţi măsuri în jurul unor date importante, cum ar fi 25 noiembrie, când vedem că politicile publice de combatere a violenţei de gen nu sunt puse în aplicare de ani de zile”, a spus Yelena Mandengué, membră a #Noustoutes, la marșul de la Paris.

Conform Misiunii interministeriale pentru protecția femeilor (Miprof), numărul femicidelor conjugale a crescut cu 11% între 2023 și 2024, 107 femei fiind ucise de soțul sau fostul soț.

De asemenea, la fiecare două minute o femeie este victima unui viol, a unei tentative de viol sau a unui abuz sexual, iar la fiecare 23 de secunde este victima hărțuirii sexuale, a exhibiționismului sau a trimiterii nesolicitate de conținut cu caracter sexual.

Fundația Femeilor estimează că bugetul minim necesar pentru protecția victimelor violenței conjugale, sexiste și sexuale în Franța ar trebui să fie de 2,6 miliarde de euro pe an, reprezentând aproximativ 0,5% din bugetul statului.